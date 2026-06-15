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Švedija Tunisui išrašė skaudų pralaimėjimą – prie triuškinimo daug prisidėjo tunisiečių kilmės žaidėjas

2026 m. birželio 15 d. 07:41
Lrytas.lt
Yasinas Ayari, Alexanderis Isakas, Viktoras Gyokeres ir Mattiasas Svanbergas įmušė iš viso penkis įvarčius, o Švedijos rinktinė pirmadienį F grupėje sutriuškino Tunisą net 5:1 (2:1).
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Yasinas Ayari, kurio tėvas gimė Tunise, Monterėjaus stadione atidarė įvarčių kraitį švedams prieš tunisiečius ir padėjo tašką dvikovoje – jis įvarčius pelnė 7-ąją ir 96 minutėmis.
22-ejų Y. Ayari galėjo vilkėti Tuniso ekipos marškinėlius, nes jo tėvas Azzouzas yra kilęs iš šios šalies, o motina – iš Maroko.
Dar 2021 metais Tuniso atstovai bandė prisivilioti tuometinį Švedijos jaunimo rinktinės žaidėją, tačiau tėvai patarė skirti dėmesį naujai gimtinei.
Azzouzui paprašius, sūnus pasirinko žaisti už Švedijos nacionalinę ekipą, o ne protėvių šalį.
"Reikia atiduoti duoklę šaliai, kuri mus priglaudė", - pasakojo apie sprendimą Y. Ayari tėvas.
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Taip pat A. Isakas dar pirmame kėlinyje 30-ąją min. padidino persvarą iki dviejų įvarčių, nors po to 43 min. Tuniso žaidėjas Omaras Rekikas varžovų persvarą aptirpdė – 1:2.
Vis dėlto antrasis kėlinys priklausė jau švedams, kurie 59-ąją, 84-ąją ir 96 min. pelnė įvarčius be atsako.
Švedija pirmą kartą nuo 1938 metų čempionato pelnė planetos pirmenybėse penkis įvarčius.
Dabar F grupėje Švedija žengia pirma su trimis taškais, olnadai ir japonai turi po 1.
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