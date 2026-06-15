Toplygos turo apžvalga: čempionams trokštamos pergalės dar reikės palaukti

Revanšas. Vilniaus rajono „TransINVEST“ ekipa tokiu pačiu rezultatu 2:1 atsilygino „Panevėžiui“ už patirtą skaudų pralaimėjimą pirmame rate. Sulaukusi „Kauno Žalgirio“ lygiųjų, Mariaus Stankevičiaus kariauna pakilo į 2-ąją vietą.
Po įvartį pelnęs duetas – Jehoras Glušačius ir Xabi Auzmendi – su 8 taikliais smūgiais pavijo rezultatyviausiu žaidėju iki tol buvusį Amine‘ą Benchaibą. Prie šio trejeto vėliau prisijungė ir Kaderas Njoya Abdelas.
Jaunimas. „Panevėžys“ praėjusiame ture vertėsi be trijų diskvalifikuotų bei dar kelių traumas patyrusių žaidėjų – dvikovai registruoti ir keli dažniausiai tik B komandoje rungtyniaujantys futbolininkai.
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Vienas tokių – 18-metis Lukas Laimikis, kuris mačo pabaigoje sulaukė debiuto TOPLYGOJE. Metais jaunesnis Dovydas Balsys, esant diskvalifikuotam Joeliui Bopesu, rungtyniavo be keitimo.
Herojus. Telšių „Džiugas“ bei FA „Šiauliai“ sirgaliams padovanojo fantastiškas rungtynes. Žemaitijos sostinės atstovai iššvaistė trijų įvarčių pranašumą, tačiau paskutinėmis akimirkomis išplėšė pergalę rezultatu 4:3.
Gana netikėtu susitikimo herojumi tapo po keitimo aikštėje pasirodęs 20-metis Tomas Stelmokas, sulaukęs varžovų klaidos ir pelnęs pergalingą įvartį. Džiugiečiai šiauliečius šiemet abu sykius nugalėjo atlikus pergalingus smūgius 93-iąją bei 95-ąją minutėmis.
Rezultatyvumas. Dažnai savo sirgalių akivaizdoje jau kurį laiką žaidžiantis „Džiugas“ per pastarąsias trejas rungtynes pelnė net 11 įvarčių. Telšiuose čempionato lyderiai kol kas taškus prarado tik prieš Gargždų „Bangą“.
Andriaus Lipskio kariauna pirmoji šiame sezone įsirašė 10 pergalių ir artimiausiame ture žais Raudondvaryje, kur šiemet Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa dar nėra patyrusi pralaimėjimo kartėlio.
Apkarto. Vilniaus „Žalgiris“ sostinės derbyje 3:2 nugalėjo to paties miesto „Riterius“, tačiau pergale ir prastu antru kėliniu liko nusivylęs tiek vyr. treneris Andrius Skerla, tiek saugas Matas Vareika.
Pastarasis pasižymėjo taikliu smūgiu, prisidėjo prie varžovų įvarčio į savo vartus, tačiau mačo neužbaigė dėl traumos. Savo ruožtu „Riteriai“ TOPLYGOJE nutraukė beveik tris mėnesius trukusią įvarčių sausrą.
Skaičius. Ilgametis „Žalgirio“ legionierius iš Rumunijos Liviu Antalis tapo pirmuoju užsienio futbolininku, kuris sostinės klubo gretose sužaidė daugiau nei 200 oficialių rungtynių. TOPLYGOJE puolėjas į kovą buvo mestas 161 kartą.
L. Antalis sezono pradžioje artėjo link 100-ojo įvarčio, tačiau dabar yra pasižymėjęs 90 sykių. Pastarąjį kartą futbolininkas tą padarė gegužės 3 dieną vykusiame susitikime su „Panevėžiu“.
Nepralaimi. Marijampolės „Sūduva“ – vienintelė komanda šiame sezone, kuri namuose nepatyrė pralaimėjimo. Pastaroji akistata su „Banga“ baigėsi lygiosiomis 0:0.
Per devynis namų mačus marijampoliečiai iškovojo 5 pergales bei 4 kartus sužaidė lygiosiomis. „Sūduvos“ gretose po beveik trijų mėnesių pauzės aikštėje pasirodė Frankline‘as Tangiri, o Omranas Haydary sugrįžo po kiek daugiau nei pusantro mėnesio pauzės.
Atsisveikinimas. „Banga“ pirmą kartą po ankstesnių šešerių rungtynių su Marijampolės ekipa išlaikė vartus „sausus“ ir per devynis susitikimus svečiuose praleido vos 4 įvarčius.
Prieš 17-ojo turo dvikovą Gargždų klubas pranešė apie išsiskyrimą su Ronaldo Camara. Saugas iš Bisau Gvinėjos niekuo nepasižymėjo – per penkias dvikovas sužaidė 61 minutę.
Septyni. Tiek mačų iš eilės TOPLYGOJE be pergalės lieka „Kauno Žalgiris“. Titulą ginantys čempionai pirmavo, tačiau pranašumo neišlaikė ir su „Hegelmann“ sužaidė lygiosiomis 1:1.
Pirmą sykį rungtynes šiemet Lietuvos čempionate starto sudėtyje pradėjęs danas Luka Račičius užsidirbo raudoną kortelę. Tiesa, apie likusias 20 minučių mėlynai balti itin grėsmingų epizodų nesukūrė.
Statistika. „Hegelmann“ 22-ąjį kartą iš eilės derbiuose su „Kauno Žalgiriu“ praleido įvartį ir vis dar Lietuvos čempionate neišsaugojo „sausų“ vartų. Tiesa, K. Njoya Abdelas su 8 įvarčiais pasivijo iki tol trijų rezultatyviausių žaidėjų grupę.
Legionierius iš Kamerūno didžiąją dalį savo taiklių smūgiu atliko Raudondvario stadione. Čia Kauno rajono klubas šiemet dar nepatyrė nė vieno pralaimėjimo.
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