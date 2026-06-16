SportasFutbolas

„Sūduva“ po dramos palaužė „Šiaulius“

2026 m. birželio 16 d. 20:48
Lrytas.lt
20-ąjį TOPLYGOS turą atidarė Marijampolės „Sūduvos“ bei FA „Šiauliai“ dvikova. Mačo pradžioje klydusios komandos nugalėtoją išsiaiškino per pridėtą teisėjo laiką, o po finalinio švilpuko pergalę rezultatu 2:1 (1:1) šventė sūduviečiai.
Daugiau nuotraukų (16)
Pirmosiomis susitikimo minutėmis komandos apsikeitė klaidomis bei įvarčiais: 7-ąją minutę po grubios Igno Plūko klaidos pasižymėjo Danielis Romanovskis, o jau 11-ąją minutę Amadou Sabo itin pavojingoje zonoje perėmė kamuolį bei pasiuntė jį į vartų tinklą.
Netrukus pasižymėti galėjo ir Ibrahima Seckas, visgi, į artimąjį vartų kampą nukreipti kamuolio nepavyko.
Susiję straipsniai
Paaiškėjo gegužės mėnesio geriausieji – pagerbti „Džiugo“ ir „Hegelmann“ žaidėjai

Paaiškėjo gegužės mėnesio geriausieji – pagerbti „Džiugo“ ir „Hegelmann“ žaidėjai

Toplygos turo anonsas: džiugiečiai atvyks į nesvetingą Raudondvarį

Toplygos turo anonsas: džiugiečiai atvyks į nesvetingą Raudondvarį

Toplygos turo apžvalga: čempionams trokštamos pergalės dar reikės palaukti

Toplygos turo apžvalga: čempionams trokštamos pergalės dar reikės palaukti

Dar pirmojo kėlinio pabaigoje namų ekipos gretose įvyko priverstinis keitimas – dėl traumos mačo baigti negalėjo Faustas Steponavičius, jį pakeitęs Yusuke Omori, sužaidęs mažiau nei 20 minučių, rungtynių tęsti taip pat negalėjo.
63 minutę po rikošeto kamuolys atšoko Nedui Garbaliauskui, tačiau iš arti galėjęs pasižymėti puolėjas to nepadarė. Netrukus standartinės padėties metu I. Plūkas turėjo darbo, kai šiam teko susitvarkyti Nojaus Stankevičiaus smūgiu galva.
 Marijampolės Sūduvos ir Šiaulių rungtynės.<br> V.Kuralavičiaus nuotr. Daugiau nuotraukų (16)
 Marijampolės Sūduvos ir Šiaulių rungtynės.
 V.Kuralavičiaus nuotr.
Bėgant 76-ąjai minutei Lucky Tomas įveikė Martyno Dapkaus gynybą bei kamuolį siuntė Sidy Sanokho link, pastarojo šūvis tikslo nepasiekė.
Jau per pridėtą teisėjo laiką pergalę išplėšė sūduviečiai – Omrano Haydary perdavimo kryptį pakeitė rikošetas, o greičiau už Gustą Baliutavičių prie kamuolio suskubęs Steve‘as Lawsonas pelnė pergalingą įvartį.
 Marijampolės Sūduvos ir Šiaulių rungtynės.<br> A. Meškelevičiaus nuotr. Daugiau nuotraukų (16)
 Marijampolės Sūduvos ir Šiaulių rungtynės.
 A. Meškelevičiaus nuotr.
Po 20-ojo TOPLYGOS turo „Sūduva“ turi 29 taškus, Saulės miesto atstovai savo kraityje yra sukaupę 17 taškų.
Marijampolės SūduvaŠiaulių ŠiauliaiToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.