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„Žalgiris“ Konferencijų lygos atranką pradės dvikova su kukliu Juodkalnijos klubu

2026 m. birželio 16 d. 19:34
Lrytas.lt
Vilniaus „Žalgirio“ ekipa UEFA Europos Konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo burtuose sužinojo pirmąjį varžovą. Juo tapo Juodkalnijos klubas „Petrovac“.
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Pirmojo etapo rungtynės bus žaidžiamos liepos 9 ir 16 dienomis.
Pagal burtus pirmąjį susitikimą žalgiriečiai turėtų žaisti išvykoje, atsakomąsias rungtynes – namuose. Tikslios rungtynių vietos, datos ir laikai bus patvirtinti vėliau.
„Petrovac“ – klubas iš nedidelio Adrijos jūros pakrantės miestelio.
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2025–2026 metų Juodkalnijos čempionate „Petrovac“ užėmė 3 vietą ir po ilgos pertraukos iškovojo teisę žaisti Europoje. Klubas taip pat yra laimėjęs Juodkalnijos taurę.
Ryškiausia „Petrovac“ europinė istorija – 2009 metų UEFA Europos lygos atranka. Debiutuodamas Europoje klubas eliminavo Kipro „Anorthosis“, kuris sezonu anksčiau buvo žaidęs Čempionų lygos grupių etape. Kitame etape Juodkalnijos klubas nusileido Graco „Sturm“.
Su „Žalgiriu“ šį klubą sieja keli pažįstami vardai. 2022 metais iš „Petrovac“ į Vilnių atvyko Marko Miličkovičius. „Petrovac“ anksčiau yra atstovavęs ir Vasilije Radenovičius, kuris 2025 metais žaidė „Žalgiryje“.
Su Juodkalnijos klubais „Žalgiris“ oficialiose UEFA klubų varžybose iki šiol nėra susitikęs.
Poros nugalėtojas pateks į antrąjį UEFA Konferencijų lygos atrankos etapą.
Jo burtai vyks birželio 17 dieną nuo 15 val., o rungtynės numatytos liepos 23 ir 30 dienomis.
Vilniaus ŽalgirisUEFA Europos konferencijų lyga

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