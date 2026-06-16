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„Žalgiris“ pagilino „Panevėžio“ krizę

2026 m. birželio 16 d. 21:38
Lrytas.lt
TOPLYGOS atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergale džiaugėsi tris naujokus į kovą metęs Vilniaus „Žalgiris“. Vilniečiai namuose 3:0 (2:0) įveikė prastą atkarpą išgyvenantį „Panevėžį“.
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Apie pusvalandį komandos rungtyniavo lygiai, tačiau svečiai subyrėjo per kelias minutes. 31-ąją minutę po nesėkmingo panevėžiečių žaidimo baudos aikštelėje Nikola Petkovičius perėmė ir perdavė jį Jurijui Kendyšui, kuris puikiai mušė vienu lietimu.
Dar po 4 minučių N. Petkovičius realizavo baudinį, kai Jerome‘as Simonas prasižengė prie galinės linijos prieš varžovą. „Žalgiris“ galėjo pelnyti ir trečią įvartį, tačiau komandą gelbėjo V. Černiauskas. Panevėžiečių problemos paaugo – dėl patirtos traumos buvo pakeistas J. Simonas.
Po pertraukos žaidimas klostėsi apylygiai, tačiau antrojo kėlinio viduryje „Panevėžys“ turėjo puikią progą grąžinti intrigą į rungtynes. Oleksandras Kurcevas galva visiškai laisvas smūgiavo į vartus ir į juos nepataikė. Kiek vėliau stiprų ukrainiečio bandymą atrėmė Vincentas Šarkauskas.
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„Žalgirio“ gretose pasirodė trys naujokai – Stanislavas Bilenkis, Danny Koy Lupano ir Dominikas Franke. Tašką dvikovoje 83-iąją minutę padėjo po keitimo aikštėje pasirodęs Marko Capanas, pasiuntęs kamuolį Vytautui Černiauskui tarp kojų.
Vilniečiai su 28 taškais dabar žengia 5-oje vietoje, o „Panevėžys“ po trijų pralaimėjimų iš eilės turi 21 tašką ir žengia 7-oje pozicijoje.
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