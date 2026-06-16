Beprotybė: pasaulio čempionate – daugiau nei 52 metus neregėtas atakų škvalas

Nors Urugvajus kur kas aktyviau atakavo varžovų vartus, pirmąjį mačo įvartį 41-ąją minutę įmušė ir Saudo Arabiją į priekį išvedė Abdulehas Al Amri.
Antrajame kėlinyje Urugvajui pavyko išlyginti rezultatą – 80-ąją minutę skaičius švieslentėje išlygino Maximiliano Araujo.
Antroje mačo dalyje Urugvajus visiškai užspaudė varžovus – atliko net 22 smūgius. Tiek daug smūgių per vieną kėlinį pasaulio čempionate dar nebuvo atlikusi nė viena komanda nuo 1974-ųjų (Rytų Vokietija).
Susiję straipsniai
Maža to, puikius sugebėjimus demonstravo ir Saudo Arabijos vartininkas, kuris atrėmė net devynis varžovų smūgius ir taip tapo šio čempionato rekordininku.
Po šių lygiųjų visos keturios H grupės komandos turi po vieną tašką, nes Ispanija bei Žaliasis Kyšulys taip pat sužaidė lygiosiomis.
Lygiu rezultatu baigėsi ir naktį iš pirmadienio į antradienį vykusi Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Komandos išsiskyrė švieslentei rodant lygius skaičius 2:2.
Septintąją minutę Naująją Zelandiją į priekį išvedė Elijah Justas, bet prieš pertrauką rezultatą išlygino Raminas Rezaeianas.
Antrajame kėlinyje sekė dar vienas taiklus E. Justas smūgis, o prie sienos prispaustą Iraną gražiu įvarčiu galva išgelbėjo Mohammadas Mohebi.