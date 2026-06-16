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Beprotybė: pasaulio čempionate – daugiau nei 52 metus neregėtas atakų škvalas

2026 m. birželio 16 d. 07:30
Lrytas.lt
Tęsiasi pasaulio čempionato kovos. H grupėje ietis surėmė Saudo Arabijos ir Urugvajaus rinktinės, o šis mačas baigėsi taikiu rezultatu 1:1.
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Nors Urugvajus kur kas aktyviau atakavo varžovų vartus, pirmąjį mačo įvartį 41-ąją minutę įmušė ir Saudo Arabiją į priekį išvedė Abdulehas Al Amri.
Antrajame kėlinyje Urugvajui pavyko išlyginti rezultatą – 80-ąją minutę skaičius švieslentėje išlygino Maximiliano Araujo.
Antroje mačo dalyje Urugvajus visiškai užspaudė varžovus – atliko net 22 smūgius. Tiek daug smūgių per vieną kėlinį pasaulio čempionate dar nebuvo atlikusi nė viena komanda nuo 1974-ųjų (Rytų Vokietija).
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Maža to, puikius sugebėjimus demonstravo ir Saudo Arabijos vartininkas, kuris atrėmė net devynis varžovų smūgius ir taip tapo šio čempionato rekordininku.
Po šių lygiųjų visos keturios H grupės komandos turi po vieną tašką, nes Ispanija bei Žaliasis Kyšulys taip pat sužaidė lygiosiomis.
Lygiu rezultatu baigėsi ir naktį iš pirmadienio į antradienį vykusi Irano ir Naujosios Zelandijos akistata. Komandos išsiskyrė švieslentei rodant lygius skaičius 2:2.
Septintąją minutę Naująją Zelandiją į priekį išvedė Elijah Justas, bet prieš pertrauką rezultatą išlygino Raminas Rezaeianas.
Antrajame kėlinyje sekė dar vienas taiklus E. Justas smūgis, o prie sienos prispaustą Iraną gražiu įvarčiu galva išgelbėjo Mohammadas Mohebi.
Urugvajaus vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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