SportasFutbolas

Emocijos ėmė viršų: nušvilptas himnas ir žinutė įvarčio šventimo metu – Irano mačas sukaustė dėmesį (1)

2026 m. birželio 16 d. 08:23
Lrytas.lt
Irano futbolo rinktinė lygiosiomis pradėjo savo pasirodymą pasaulio futbolo čempionate. Iraniečiai Los Andželo mieste vykusiose rungtynėse su Naująja Zelandija išsiskyrė taikiai 2:2.
Daugiau nuotraukų (1)
Šiame mače buvo neišvengta politinių atspalvių – akistatą stadione stebėjo milžiniškas būrys Irano sirgalių, nes būtent Los Andželo miestas pasižymi gausia iraniečių diaspora.
Tai pasijuto ir rungtynių atmosferoje: skambant islamistinio Irano himnui – daugelis komandos sirgalių ėmė švilpti.
Maža to, jie į stadioną suplūdo su Irano vėliavomis su liūtu ir saule, kurios yra tapusios šalies opozicijos simboliu.
Susiję straipsniai
Prie stadiono, kuriame treniruojasi Irano rinktinė – siaubingas radinys

Prie stadiono, kuriame treniruojasi Irano rinktinė – siaubingas radinys (2)

Beprotybė: pasaulio čempionate – daugiau nei 52 metus neregėtas atakų škvalas

Beprotybė: pasaulio čempionate – daugiau nei 52 metus neregėtas atakų škvalas (1)

Žaliojo Kyšulio vartininkas tapo įžymybe: po įspūdingo mačo – neįtikėtinas sekėjų šuolis instagrame

Žaliojo Kyšulio vartininkas tapo įžymybe: po įspūdingo mačo – neįtikėtinas sekėjų šuolis instagrame

Pasibaigus švilpimams – prasidėjo palaikymas. Irano futbolo rinktinė nuo mačo pradžios buvo aistringai palaikoma savų sirgalių.
Dar daugiau emocijų sprogo po Raminas Rezaeiano išlyginamojo įvarčio. Tiesa, po jo iranietis atkreipė į save dėmesį su keistu įvarčio šventimu.
Futbolininkas demonstravo šaudymo į tribūnas gestą.
Antrajame kėlinyje komandos dar kartą apsikeitė įvarčiu ir užbaigė rungtynes rezultatu 2:2.
Irano vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.