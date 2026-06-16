Šiame mače buvo neišvengta politinių atspalvių – akistatą stadione stebėjo milžiniškas būrys Irano sirgalių, nes būtent Los Andželo miestas pasižymi gausia iraniečių diaspora.
Tai pasijuto ir rungtynių atmosferoje: skambant islamistinio Irano himnui – daugelis komandos sirgalių ėmė švilpti.
Maža to, jie į stadioną suplūdo su Irano vėliavomis su liūtu ir saule, kurios yra tapusios šalies opozicijos simboliu.
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Pasibaigus švilpimams – prasidėjo palaikymas. Irano futbolo rinktinė nuo mačo pradžios buvo aistringai palaikoma savų sirgalių.
Dar daugiau emocijų sprogo po Raminas Rezaeiano išlyginamojo įvarčio. Tiesa, po jo iranietis atkreipė į save dėmesį su keistu įvarčio šventimu.
Futbolininkas demonstravo šaudymo į tribūnas gestą.
Antrajame kėlinyje komandos dar kartą apsikeitė įvarčiu ir užbaigė rungtynes rezultatu 2:2.