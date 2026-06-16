Kodėl pasaulio futbolo čempionate žaidėjai dėvi tiek daug rožinių batelių? Tam yra svarbi priežastis

Vis dėlto šiame pasaulio futbolo čempionate, regis, viskas grįžo į savo vietas – daugelis žaidėjų vėl dėvi kone vienodos spalvos batelius – tik šį kartą ji rožinė.
Kai kuriems sirgaliams stebint šias planetos pirmenybes iškilo klausimas, kodėl rungtynių metu galima pamatyti tiek daug vienodos spalvos batelių.
Pagrindinė priežastis yra ta, kad geriausiai parduodami pasauliniai prekių ženklai „Nike“, „Adidas“ ir „Puma“ šiam renginiui pagamino panašaus stiliaus batus panašiomis spalvomis, kuriose vyrauja rožinis atspalvis.
Susiję straipsniai
Su tuo futbolo sirgaliai susidūrė jau pirmajame pasaulio čempionato mače tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos, kai beveik kiekvienas aikštėje buvęs žaidėjas avėjo ryškiai rožinius batelius.
Stebint ir kitas planetos pirmenybių rungtynes ši tendencija išliko akivaizdi.
Kodėl įmonės garsios sporto batelius gaminančios įmonės pasirinko rožinę spalvą? Atsakymas gana paprastas – ji kontrastuoja su aikštės žalia spalva.
Ji išsiskiria žiūrint per televizorių, stadione ar telefone. Spalvų kontrastai padeda ir patiems žaidėjams lengviau susiorientuoti aikštėje.
Trumpai tariant – rožiniai bateliai tampa labiau matomi.