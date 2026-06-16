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Kodėl pasaulio futbolo čempionate žaidėjai dėvi tiek daug rožinių batelių? Tam yra svarbi priežastis

2026 m. birželio 16 d. 16:52
Lrytas.lt
Kiek anksčiau pasaulis buvo įpratęs stebėti garsiausius pasaulio žaidėjus dėvint vienos, juodos, spalvos futbolo batelius. Su laiku mada keitėsi – į rinką žengė margaspalvių batelių mada.
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Vis dėlto šiame pasaulio futbolo čempionate, regis, viskas grįžo į savo vietas – daugelis žaidėjų vėl dėvi kone vienodos spalvos batelius – tik šį kartą ji rožinė.
Kai kuriems sirgaliams stebint šias planetos pirmenybes iškilo klausimas, kodėl rungtynių metu galima pamatyti tiek daug vienodos spalvos batelių.
Pagrindinė priežastis yra ta, kad geriausiai parduodami pasauliniai prekių ženklai „Nike“, „Adidas“ ir „Puma“ šiam renginiui pagamino panašaus stiliaus batus panašiomis spalvomis, kuriose vyrauja rožinis atspalvis.
Pasaulio futbolo čempionate itin populiarūs rožiniai bateliai.<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (9)
Pasaulio futbolo čempionate itin populiarūs rožiniai bateliai.
EPA/ELTA nuotr.
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Su tuo futbolo sirgaliai susidūrė jau pirmajame pasaulio čempionato mače tarp Meksikos ir Pietų Afrikos Respublikos, kai beveik kiekvienas aikštėje buvęs žaidėjas avėjo ryškiai rožinius batelius.
Stebint ir kitas planetos pirmenybių rungtynes ši tendencija išliko akivaizdi.
Kodėl įmonės garsios sporto batelius gaminančios įmonės pasirinko rožinę spalvą? Atsakymas gana paprastas – ji kontrastuoja su aikštės žalia spalva.
Pasaulio futbolo čempionate itin populiarūs rožiniai bateliai.<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (9)
Pasaulio futbolo čempionate itin populiarūs rožiniai bateliai.
EPA/ELTA nuotr.
Ji išsiskiria žiūrint per televizorių, stadione ar telefone. Spalvų kontrastai padeda ir patiems žaidėjams lengviau susiorientuoti aikštėje.
Trumpai tariant – rožiniai bateliai tampa labiau matomi.
futbolo bateliai2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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