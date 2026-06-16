Naujasis žalgirietis S. Bilenkyi: „Geriausias mano įvartis dar laukia čia“

27 metų ukrainietis į „Žalgirį“ atvyko gegužę, po sezono Izraelio čempionate.
Praėjusį sezoną „Ironi Tiberias“ komandoje puolėjas sužaidė 28 rungtynes, pelnė 6 įvarčius ir atliko 1 rezultatyvų perdavimą.
„Esu labai laimingas prisijungęs prie tokio didelio klubo. Norėjau grįžti į Europą ir pradėti naują gyvenimo bei karjeros etapą. Daug kalbėjausi su klubo vadovais, išgirdau daug gerų dalykų apie „Žalgirį“ ir nusprendžiau atvykti čia“, – sakė S. Bilenkyi.
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Pasak puolėjo, pasirinkimą lėmė ne tik sportinė pusė. „Turėjau pasiūlymų likti Izraelyje, bet dabar norėjau grįžti į Europą, pajusti šį futbolą, šią atmosferą. Noriu atiduoti visas jėgas, padėti komandai laimėti rungtynes, siekti tikslų, laimėti čempionatą ir, svarbiausia, pradžiuginti fanus“, – kalbėjo naujokas.
Iš Donecko kilęs futbolininkas karjerą pradėjo gimtajame mieste. 7 metus jis praleido Donecko „Šachtar“ akademijoje, vėliau persikėlė į Donecko „Olimpik“. Prasidėjus karui Donbase, klubas persikėlė į Kyjivą, o S. Bilenkyi pradėjo kelią link profesionalaus futbolo.
„Buvau „Šachtar“ akademijoje septynerius metus. Vėliau persikėliau į kitą Donecko klubą – „Olimpik“. Kai Donecke prasidėjo karas, klubas persikėlė į Kyjivą. Ten pradėjau žaisti U-19 ir U-21 komandose, o vėliau debiutavau pagrindinėje komandoje“, – prisiminė ukrainietis.
Vienas pirmųjų ryškių jo karjeros momentų – Europos lygos atrankos rungtynės su Salonikų PAOK.
„Pirmą sezoną su pagrindine komanda žaidėme Europos lygos atrankoje prieš PAOK. Tai buvo mano pirmos tokios didelės rungtynės ir jose net įmušiau įvartį. Taip viskas ir prasidėjo“, – pasakojo S. Bilenkyi.
Vėliau puolėjas rungtyniavo Slovakijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Sakartvele ir Izraelyje.
„Visada norėjau žaisti Europoje. Kai atsirado galimybė, ja pasinaudojau. Buvo sunku, bet tai davė daug patirties. Mano karjeroje viskas klostėsi taip, kad kiekvienas žingsnis buvo tarsi žingsnis į priekį – naujas iššūkis, nauja šalis, nauja komanda“, – sakė futbolininkas.
2022 metais su Tbilisio „Dinamo“ jis tapo Sakartvelo čempionu. Tą sezoną Sakartvele jis įvardija kaip vieną įsimintiniausių karjeros momentų.
„Po pusės sezono nuo pirmos vietos atsilikome 12 ar 15 taškų, bet galiausiai laimėjome čempionatą. Tai buvo didelis pasiekimas. Dabar matau gerą progą kažką panašaus padaryti dar kartą“, – teigė žalgirietis.
S. Bilenkyi nėra linkęs daug kalbėti apie save, tačiau pabrėžia, kad aikštėje jam svarbiausia – komandos rezultatas.
„Aš tiesiog visada sunkiai dirbu, turiu nugalėtojo mentalitetą ir noriu padėti komandai laimėti. Stengsiuosi mušti įvarčius, atlikti rezultatyvius perdavimus, bet svarbiausia – kad komanda laimėtų, kovotų dėl titulų ir kuo toliau nueitų Europoje“, – sakė ukrainietis.
Puolėjas pasakojo, jog per karjerą yra keliose atakuojančiose pozicijose.
„Galėčiau sakyti, kad esu labiau netikras 9 numeris. Mėgstu būti su kamuoliu, padėti komandai atakų pradžioje, atlikti svarbius perdavimus ir, žinoma, mušti įvarčius. Galiu žaisti vidurio puolėju, atakuojančiu saugu, o prireikus – ir krašte“, – aiškino S. Bilenkyi.
Priimdamas sprendimą keltis į Vilnių futbolininkas įvertino ir Lietuvos ryšį su Ukraina.
„Tai taip pat buvo svarbi priežastis. Žinau apie Lietuvos ir Ukrainos ryšį, apie tai, kiek Lietuva palaiko Ukrainą. Man labai malonu tai matyti. Už tai galiu pasakyti – labai ačiū“, – sakė jis.
Pastarieji metai S. Bilenkyi ir jo šeimai nebuvo lengvi. Futbolininkas kilęs iš Donbaso, vėliau gyveno Izraelyje, todėl karo tema jam yra labai artima.
„Tai kelia daug streso. Ypač kai turi šeimą ir mažą vaiką. Pradedi rūpintis ne tik futbolu, bet ir viskuo aplink. Vis dėlto stengiamės gyventi toliau, susitelkti į svarbiausius dalykus ir judėti į priekį“, – kalbėjo žaidėjas.
Laisvą laiką puolėjas daugiausia skiria šeimai. S. Bilenkyi augina dvejų su puse metų sūnų.
„Per pastaruosius trejus metus mano gyvenimas pasikeitė. Kai gimė sūnus, daugiausia laiko skiriame jam, norime, kad jis būtų laimingas. O likusį laiką stengiuosi palaikyti gerą sportinę formą“, – sakė naujasis žalgirietis.
Paklaustas apie tikslus „Žalgiryje“, S. Bilenkyi buvo konkretus. „Padarysiu viską, kad klubas laimėtų titulus. Iš savo pusės galiu pažadėti, kad aikštėje atiduosiu visas jėgas. Norime laimėti kuo daugiau rungtynių ir bandyti pasiekti Konferencijų lygos grupių etapą. Tikiuosi, kad geriausias mano įvartis dar laukia čia“, – sakė „Žalgirio“ naujokas.
Birželio 15 d. prasidėjus žaidėjų registracijos periodui jis buvo oficialiai įregistruotas komandoje ir galės debiutuoti rungtynėse. „Žalgiris“ antradienį nuo 19.30 namuose susitiks su „Panevėžio“ komanda.