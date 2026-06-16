Pasaulio čempionato kuriozas – futbolininkas Žaliojo Kyšulio rinktinės kvietimą palaikė pašto šlamštu

R. Lopezas gimė ir užaugo Airijoje, kur žaidė išskirtinai vietiniuose klubuose. Pirmasis kvietimas į nacionalinę komandą atkeliavo portugalų kalba.
Nemokėdamas portugalų kalbos, jis tiesiog nesuprato tos žinutės ir paliko ją neatsakytą, praneša „Reuters“.
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Dubline gyvenantis 33 metų futbolininkas nuo 2017-ųjų atstovauja Dublino „Shamrock Rovers“ ekipai.
Praėjus devyniems mėnesiams po pirmosios žinutės apie kvietimą į nacionalinę ekipą, jis gavo dar vieną žinutę – šį kartą jau anglų kalba.
Joje patikslinta, kodėl jis neatsako į kvietimą ir ar apsvarstė pasiūlymą kovoti rinktinėje. Tada R. Lopesas pasinaudojo „Google Translate“ vertimu, kad suprastų tą pirmąją žinutę ir pagaliau sužinojo apie oficialų Žaliojo Kyšulio rinktinės susidomėjimą gynėju.
Joje buvo parašyta pažodžiui: „Ieškome žaidėjų Žaliojo Kyšulio rinktinei. Ar susidomėtumėte?“ – pasakojo besijuokdamas futbolininkas.
Šios valstybės futbolo federacijos atstovai aiškino, kad buvo itin daug bendravimo sunkumų – nebuvo įmanoma susisiekti su žaidėju įprastais kanalais ir niekaip nepavyko susisiekti su jo klubu.
Todėl nacionalinės komandos darbuotojai nusprendė susisiekti su R. Lopesu tiesiogiai per „LinkedIn“. Vis dėlto, kaip aiškėja, ir šis kanalas nebuvo veiksmingas.
Galiausiai gynėjas, kuris gyvena Airijoje, sutiko žaisti už savo tėvo šalį ir debiutavo rinktinėje atrankos akistatoje prieš Togą.
Ši istorija atvedė Žaliojo Kyšulio rinktinę į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, kur pirmame turnyro mače sugebėjo sukurti sensaciją – sužaisti su Europos čempione Ispanija 0:0.
Gynėjas Roberto Lopezas tapo vienu iš rungtynių didvyrių ir tikra rungtynių žvaigžde – jo gynyba buvo be priekaištų.