SportasFutbolas

Pasaulio čempionato kuriozas – futbolininkas Žaliojo Kyšulio rinktinės kvietimą palaikė pašto šlamštu

2026 m. birželio 16 d. 20:21
Lrytas.lt
Dabar jau garsios Žaliojo Kyšulio futbolo rinktinės gynėjas Roberto Lopesas pribloškė gerbėjus savo neįtikėtina istorija, susijusia su jo patekimu į komandą, kuri varžosi 2026 m. pasaulio čempionate. Mat futbolininkas kvietimą į rinktinę gavo žinute per socialinę platformą „LinkedIn“, kurią iš pradžių atmetė kaip „spamą“ – šlamštą.
Daugiau nuotraukų (20)
R. Lopezas gimė ir užaugo Airijoje, kur žaidė išskirtinai vietiniuose klubuose. Pirmasis kvietimas į nacionalinę komandą atkeliavo portugalų kalba.
Nemokėdamas portugalų kalbos, jis tiesiog nesuprato tos žinutės ir paliko ją neatsakytą, praneša „Reuters“.
Susiję straipsniai
Žaliojo Kyšulio vartininkas tapo įžymybe: po įspūdingo mačo – neįtikėtinas sekėjų šuolis instagrame

Žaliojo Kyšulio vartininkas tapo įžymybe: po įspūdingo mačo – neįtikėtinas sekėjų šuolis instagrame

Po sensacingo čempionato starto Ispanijos spauda sumalė futbolo rinktinę į miltus

Po sensacingo čempionato starto Ispanijos spauda sumalė futbolo rinktinę į miltus

Žaliojo Kyšulio herojus pravirko – mamai nebuvo leista stebėti istorinio pasirodymo gyvai

Žaliojo Kyšulio herojus pravirko – mamai nebuvo leista stebėti istorinio pasirodymo gyvai (1)

Dubline gyvenantis 33 metų futbolininkas nuo 2017-ųjų atstovauja Dublino „Shamrock Rovers“ ekipai.
Praėjus devyniems mėnesiams po pirmosios žinutės apie kvietimą į nacionalinę ekipą, jis gavo dar vieną žinutę – šį kartą jau anglų kalba.
Joje patikslinta, kodėl jis neatsako į kvietimą ir ar apsvarstė pasiūlymą kovoti rinktinėje. Tada R. Lopesas pasinaudojo „Google Translate“ vertimu, kad suprastų tą pirmąją žinutę ir pagaliau sužinojo apie oficialų Žaliojo Kyšulio rinktinės susidomėjimą gynėju.
Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių rungtynės<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (20)
Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių rungtynės
EPA/ELTA nuotr.
Joje buvo parašyta pažodžiui: „Ieškome žaidėjų Žaliojo Kyšulio rinktinei. Ar susidomėtumėte?“ – pasakojo besijuokdamas futbolininkas.
Šios valstybės futbolo federacijos atstovai aiškino, kad buvo itin daug bendravimo sunkumų – nebuvo įmanoma susisiekti su žaidėju įprastais kanalais ir niekaip nepavyko susisiekti su jo klubu.
Todėl nacionalinės komandos darbuotojai nusprendė susisiekti su R. Lopesu tiesiogiai per „LinkedIn“. Vis dėlto, kaip aiškėja, ir šis kanalas nebuvo veiksmingas.
Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių rungtynės<br>EPA/ELTA nuotr. Daugiau nuotraukų (20)
Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio rinktinių rungtynės
EPA/ELTA nuotr.
Galiausiai gynėjas, kuris gyvena Airijoje, sutiko žaisti už savo tėvo šalį ir debiutavo rinktinėje atrankos akistatoje prieš Togą.
Ši istorija atvedė Žaliojo Kyšulio rinktinę į 2026 m. pasaulio futbolo čempionatą, kur pirmame turnyro mače sugebėjo sukurti sensaciją – sužaisti su Europos čempione Ispanija 0:0.
Gynėjas Roberto Lopezas tapo vienu iš rungtynių didvyrių ir tikra rungtynių žvaigžde – jo gynyba buvo be priekaištų.
Žaliojo Kyšulio salos2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.