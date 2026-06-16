Pasijaus pasaulio čempionu – D. Trumpas ruošiasi kelti trofėjų kartu su nugalėtojais

D. Trumpas viliasi tapti ryškia dalimi pasaulio čempionato finalo apdovanojimų metu.
Pasak įvairių pranešimų, FIFA leis JAV prezidentui įteikti čempionato trofėjų nugalėtojams ir būti su komanda jai švenčiant titulą, nors FIFA protokolas įprastai numato, kad trofėjus lieka ant pjedestalo, o laimėjusios komandos kapitonas jį pasiėmęs nuneša prie komandos ir iškelia į viršų.
Tuo tarpu kitų čempionatą organizuojančių šalių (Meksikos ir Kanados) vadovai uždaromojoje ceremonijoje galės dalyvauti, bet tokių teisių kaip D. Trumpas neturės.
Susiję straipsniai
JAV prezidentas jau tapo futbolo gerbėjų pajuokų objektu 2025 metų pasaulio klubų čempionato metu.
Tuomet D. Trumpas įteikė trofėjų Londono „Chelsea“ kapitonui Reece‘ui Jamesui, bet nuo nugalėtojų trauktis neketino. FIFA prezidentas Gianni Infantino dar pabandė D. Trumpą patraukti, tačiau šis tokius raginimus ignoravo ir pasiliko stovėti tarp švenčiančių „Chelsea“ žaidėjų.
Internautus itin prajuokino momentas, kuomet Cole‘as Palmeris bandė stabdyti R. Jamesą nuo titulo kėlimo, nes nesuprato, kodėl šalia stovi D. Trumpas.
Pasaulio čempionato finalas vyks liepos 19 dieną „MetLife“ stadione, Naujajame Džersyje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAV prezidentasGianni Infantino
Rodyti daugiau žymių