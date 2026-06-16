Po JAV įvykusių rungtynių – skubus įsakymas Irano komandai

Tiesa, JAV ilgai užsibūti Irano rinktinė negalėjo. Vos pasibaigus rungtynėms visa komanda gavo skubų įsakymą palikti šalį ir sugrįžti į savo treniruočių bazę Tichuanoje, Meksikoje.
Ši treniruočių bazė yra įsikūrusi maždaug 225 kilometrus nuo Los Andželo. Vos palikus stadioną komanda buvo priversta keliauti į oro uostą.
„Mums pasakė, kad turime nedelsiant išvykti. Mes net negavome laiko atsistatyti. Atsigavimo laikas yra labai svarbus, bet mums buvo pasakyta sėsti į lėktuvą ir grįžti į Tichuaną.
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Neturime jokio supratimo, kodėl tai vyksta. Mūsų komanda šiame pasaulio čempionate yra labiausiai persekiojama iš visų“, – kalbėjo Irano rinktinės treneris Amir Ghalenoei.
Irano futbolo rinktinė artimiausią mačą žais birželio 21-ąją prieš Belgiją.