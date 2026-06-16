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Po sensacingo čempionato starto Ispanijos spauda sumalė futbolo rinktinę į miltus

2026 m. birželio 16 d. 13:23
Lrytas Premium nariams
Ispanijos futbolo rinktinė pirmųjų pasaulio pirmenybių rungtynių nepralaimėjo. Tačiau Ispanijos žiniasklaidai lygiosios su Žaliojo Kyšulio komanda buvo baisesnės negu pralaimėjimas.
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Ispanijos vyrų futbolo rinktinėLrytas Premium2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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