Toplygos turo anonsas: džiugiečiai atvyks į nesvetingą Raudondvarį

Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“. Birželio 16 dieną, 18.30 val. Marijampolė, „Mantingos“ futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:0, 1:2.
Turą atidarys dvi skirtingai namuose ir išvykose rungtyniaujančios komandos.
„Sūduva“ yra vienintelė šiame sezone namuose dar nepralaimėjusi ekipa, kurios gynybą varžovams pralaužti sekasi sunkiausiai. Marijampolės klubui dar nepadeda Markas Beneta, tačiau Žygimanto Baltrūno ir Aleksandro Živanovičiaus duetas tvarkosi sėkmingai. Antradienį bus žaidžiama su neparankiu varžovu, prieš kurį pergalė nebuvo pasiekta nė sykio per pastaruosius aštuonis susitikimus. Be poros į rikiuotę grįžusių atakuojančių žaidėjų mače su Gargždų „Banga“ buvo registruotas Domantas Antanavičius, praėjusį sykį į kovą mestas dar 5-ajame ture.
Šiauliečiai nedažnai skina pergales, tačiau praėjusią savaitę Žemaitijos sostinėje itin apmaudžiai nutrūko ketverių nepralaimėtų rungtynių atkarpa. Rinktinių pertrauka taip pat pasitarnavo tuo, jog į rikiuotę sugrįžo daugiau žaidėjų, bet komandai jau apie du mėnesius nepadeda Gabrielius Micevičius. FA „Šiauliai“ šiame sezone vis dar be pergalės išvykoje – per devynis mačus šešis kartus sužaista lygiosiomis. Nuo 2022 metų šiauliečiai Marijampolėje pasiekimą tik vieną laimėjimą.
Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Birželio 16 dieną, 19.30 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:1, 1:2.
Komandos per 31-ą tarpusavio mačą tik keturis kartus sužaidė lygiosiomis.
„Žalgirio“ stovykla antrosios birželio pusės itin laukė, kadangi ekipai galės padėti trys naujokai – Stanislavas Bilenkis, Danny Koy Lupano ir Dominikas Franke. Tiesa, praėjusios dvikovos dėl traumos nebaigė Matas Vareika bei aikštėje nepasirodė Klaudijus Upstas. Klubai tarpusavio akistatose jau kurį laiką žaidžia rezultatyviai – per dešimt pastarųjų susidūrimų tik sykį buvo pelnyti mažiau negu trys įvarčiai. Panevėžiečiai iki antradienio dvikovos jau ketverius metus iš eilės žaliai baltus bent po sykį įveikia FK „Žalgiris“ namų stadione.
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„Panevėžys“ ir toliau banguoja, kur kas dažniau patirdamas pralaimėjimus negu sužaisdamas lygiosiomis. Po diskvalifikacijų sugrįš trys reikšmingi žaidėjai, tačiau dėl tos pačios priežasties nerungtyniaus praėjusiame ture įvartį pelnęs Salomonas Kouadio. Nė sykio optimalia gynybine sudėtimi nežaidę LFF taurės nugalėtojai stringa svečiuose – varžovų stadionuose praleista net 20 įvarčių bei patirtas ne vienas sutriuškinimas. Ekipos naujokas Nauris Petkevičius šiame mače dar neturėtų pasirodyti.
Kauno rajono „Hegelmann“ – Telšių „Džiugas“. Birželio 17 dieną, 18.30 val. Raudondvaris, Raudondvario stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:3.
Čempionato lyderiai svečiuose „Hegelmann“ ekipos dar nėra nugalėję.
Po rinktinių lango – daugiau pozityvo Kauno rajono klubo stovykloje. Mėlynai balti pademonstravo kokybišką žaidimą, atėmė taškus iš „Kauno Žalgirio“ bei sieks atsirevanšuoti džiugiečiams už nemalonų pralaimėjimą pirmame rate. „Hegelmann“ ekipoje po traumų sugrįžo Artemas Ščedras ir Darrellas Tibellas, sugrįžimo laukia ir kiti žaidėjai. TOPLYGOJE „Džiugas“ mėlynai baltiems yra vienas parankiausių oponentų, tačiau šis sezonas gali tapti išimtimi. Komandos saugas Matijus Remeikis gali sužaisti savo 100-ąjį mačą Lietuvos čempionate.
Žemaitijos sostinės atstovai per ankstesnes 11 akistatų svečiuose „Hegelmann“ klubo taip nė karto ir nenugalėjo. Vis dėlto gegužės 1-ąją nutraukta 11 nelaimėtų dvikovų serija TOPLYGOJE. Po tos dvikovos džiugiečiai pradėjo pasižymėti puikia proga realizacija, tiesa, didžiąją dalį susitikimų žaidė savo sirgalių akivaizdoje. Išvykoje puolimas nėra toks produktyvus, visgi, kol kas patirtas tik vienas pralaimėjimas Marijampolėje. Laimėjimas Raudondvaryje leistų žemaičiams nutraukti dar vieną užsitęsusią seriją.
„Kauno Žalgiris“ – Gargždų „Banga“. Birželio 17 dieną, 19 val. Kaunas, Dariaus ir Girėno stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 2:2.
Tai – vienintelis žalgiriečių mačas namuose birželio mėnesį.
Titulą ginantys čempionai žaidžia du kardinaliai skirtingus pirmenybių ketvirčius. Sezono pradžioje septynias pergales per aštuonis mačus iškovoję kauniečiai dabar nelaimėtų dvikovų seriją pratęsė iki septynių. Pastarieji penki susitikimai – visiškai neproduktyvūs atakuojantiems futbolininkams, puolimo vežimą truktelėjo tik gynėjai bei Yukiyoshi Karashima. Trečiadienio dvikovoje „Kauno Žalgiriui“ negalės padėti diskvalifikuotas Luka Račičius, jo vietą turėtų užimti įprastai rungtyniaujantis Aldayras Hernandezas.
Nors nuo 2020 metų „Banga“ per 26-erias rungtynes iškovojo tik 5 pergales, pastaraisiais sezonais gargždiškiai šiam varžovui retai kada nusileidžia. Antrame čempionato ketvirtadalyje Davido Afonso kariauna yra patyrusi vos vieną pralaimėjimą ir svečiuose demonstruoja labai gerą gynybą. Varžovų stadionuose „Banga“ praleido tik 4 įvarčius, tiesa, pasižymi panašiu rezultatyvumu. Vyr. treneris D. Afonso jau kurį laiką gali verstis gilia sudėtimi, tačiau po keitimo aikštėje pasirodantys žaidėjai neišsiskiria įvarčiais.
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