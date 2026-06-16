UEFA burtai – „Hegelmann“ Konferencijos lygos kvalifikacijos pradžioje kovos su estais

Pirmojo atrankos etapo rungtynės numatytos liepos 9 ir 16 dienomis, o tikslūs susitikimų laikai bei rungtynių vietos bus patikslinti artimiausiu metu.
„Linnameeskond „– klubas iš Paidės miesto Estijoje, rungtyniaujantis aukščiausiame šalies futbolo divizione.
Klubas buvo įkurtas 2004 metais, o pastaraisiais metais tapo vienu stabilesnių Estijos futbolo klubų, reguliariai kovojančių dėl aukštų pozicijų vietiniame čempionate.
Susiję straipsniai
Estijos klubas jau turi ir europinės patirties. 2024–2025 m. UEFA Konferencijų lygos atrankoje Paidė įveikė Velso „Bala Town“ bei Islandijos „Stjarnan“ klubus, o jų kelias baigėsi trečiajame atrankos etape prieš Švedijos „Hacken“.
Tai bus dar viena įdomi Baltijos futbolo akistata Europos turnyre. „Hegelmann“ UEFA Konferencijų lygos atrankoje dalyvaus trečią kartą klubo istorijoje.