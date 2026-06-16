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UEFA Čempionų lygos atrankoje „Kauno Žalgirio“ laukia Kosovo čempionai

2026 m. birželio 16 d. 19:36
Lrytas.lt
„Kauno Žalgirio“ futbolo klubas antradienį Šveicarijoje vykusioje burtų traukimo ceremonijoje sužinojo būsimus savo varžovus UEFA Čempionų lygos atrankos pirmajame etape.
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Debiutiniame UEFA Čempionų lygos sezone pirmuoju Lietuvos čempionų varžovu tapo Kosovo čempionai Džilanio „Drita“.
Dvejus metus iš eilės Kosovo čempione tapusi „Drita“ praėjusiame sezone rungtyniavo ir UEFA Konferencijų lygos pagrindiniame turnyre, kuriame nukeliavo iki atkrintamųjų.
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Pirmosios UEFA Čempionų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės turėtų būti žaidžiamos liepos 7–8 dienomis Kauno Dariaus ir Girėno stadione, o atsakomoji dvikova 14–15 dienomis turėtų vykti Kosove. Tikslūs laikai ir tikslios datos bus paskelbtos artimiausiu metu, o tuomet startuos ir bilietų prekyba.
Birželio 17 d., trečiadienį, UEFA būstinėje iškart bus traukiami ir antrojo etapo UEFA Čempionų lygos bei UEFA Konferencijų lygos atrankos etapo burtai.
Kauno ŽalgirisČempionų lygos atranka

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