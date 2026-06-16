Žaliojo Kyšulio herojus pravirko – mamai nebuvo leista stebėti istorinio pasirodymo gyvai

Pirmadienį pasaulio futbolo čempionate debiutavusi Žaliojo Kyšulio rinktinė sužaidė lygiosiomis 0:0 su Europos čempione Ispanija.
Visa rinktine akimirksniu tapo šalies herojais, o svarbiausiu žmogumi be abejonių tapo vartininkas Vozinha.
Vartų sargas, žaidžiantis antroje Portugalijos lygoje, „Chaves“ komandoje, atrėmė net 7 ispanų smūgius ir tapo nepramušama siena.
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Nuaidėjus finaliniam mačo švilpukui prie Vozinha pribėgo visi komandos draugai ir puolė šį sveikinti, o pats vartų sargas nesugebėjo tvardyti ašarų.
Tačiau po rungtynių paaiškėjo, jog tai nebuvo džiaugsmo ašaros.
„Verkiau, nes mane užaugino seneliai, tačiau jų tribūnose jau nebebuvo – jie mirė prieš kelerius metus. Mano mama taip pat negalėjo atvykti dėl vizos problemų ir finansinių sunkumų“, – atvirai kalbėjo Vozinha.
Vizos probelmos – viena opiausių čempionato problemų. Irano futbolo rinktinė dėl jų negali nakvoti JAV, į šalį buvo neįsileistas ir Somalio teisėjas Omaras Abdulkaras Artanas, o milžiniška dalis aistruolių iš Pietų Amerikos, Afrikos ir Azijos žemynų tik paskutinėmis akimirkomis sužino, jog jiems neleista atvykti į JAV palaikyti savo šalies rinktinių.
Žaliojo Kyšulio salosIspanijos vyrų futbolo rinktinėviza
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