Žaliojo Kyšulio vartininkas tapo įžymybe: po įspūdingo mačo – neįtikėtinas sekėjų šuolis instagrame

Neįtikėtiną kovingumą demonstravę turnyro debiutantai didvyriškai laikėsi iki pat mačo pabaigos ir atlaikę ispanų išpuolius išplėšė lygiąsias 0:0.
Akistatos herojumi tapo 40-metis Žaliojo Kyšulio vartininkas Vozinha, kuris fantastiška reakcija ne kartą gelbėjo komandą nuo ispanų įvarčio.
Nepastebėtas Vozinha neliko ir socialinėje erdvėje – vos per kelias valandas jo sekėjų skaičius instagrame išaugo nuo 50 tūkstančių iki kelių milijonų.
Susiję straipsniai
Per naktį sekėjų skaičius šoktelėjo dar labiau – antradienio ryte instagrame vartų sargą sekė daugiau nei 5 milijonai socialinio tinklo vartotojų.
Įdomu, kad Žaliojo Kyšulio salose yra kiek daugiau nei vos 520 tūkst. gyventojų.
Po mačo Vozinha sunkiai tvardė ašaras.
„Verkiau, nes mane užaugino seneliai, tačiau jų tribūnose jau nebebuvo – jie mirė prieš kelerius metus. Mano mama taip pat negalėjo atvykti dėl vizos problemų ir finansinių sunkumų“, – atsivėrė vartų sargas.