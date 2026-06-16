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Žlugę „Riteriai“ paskandino ir Toplygos prezidentą G. Staniulį – vadovas pareiškė apie atsistatydinimą

2026 m. birželio 16 d. 21:33
Lrytas.lt
Nuo 2024 metų sezono pradžios TOPLYGOS prezidento pareigas užėmęs Gintaras Staniulis pateikė prašymą pasitraukti iš užimamų pareigų.
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G. Staniulis į futbolo bendruomenę kreipėsi atsisveikinimo ir savo sprendimo pasitraukti paaiškinimo žinute:
„Pastarosiomis dienomis susiklosčiusi situacija dėl Vilniaus „Riterių“ klubo yra skaudi pamoka visai futbolo bendruomenei. Įvertinęs įvykių eigą ir jos pasekmes, nusprendžiau trauktis iš TOPLYGOS prezidento pareigų.
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Vadovavimas futbolo struktūroje neatsiejamas nuo atsakomybės. Todėl prisiimu ją už tai, kad nebuvo laiku užkirstas kelias šiai situacijai ir priimti griežti, bet būtini sprendimai. Ypač apmaudu dėl tų lygos klubų, kurie dėl susidariusios situacijos patyrė neigiamų pasekmių turnyro lentelėje.
Mano ir Lietuvos futbolo federacijos požiūriai į šios krizės valdymą bei prioritetus išsiskyrė. Esu įsitikinęs, kad sklandus lygos ir federacijos bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tvariai futbolo ateičiai. Suvokdamas, kad šiuo metu mano buvimas šiose pareigose gali tapti kliūtimi tarpusavio dialogui, renkuosi pasitraukti.
Tikiu, kad šis sprendimas leis lygai ir federacijai rasti naują vadovą bei susitelkti į bendrą tikslą – futbolo skaidrumą, stabilumą ir augimą.
Mano pasitraukimas nekeičia TOPsport įsipareigojimų. Kaip pagrindinis partneris, TOPsport ir toliau tęs savo paramą šalies čempionatui bei Lietuvos futbolo veiklai. Visi prisiimti įsipareigojimai išlieka ir bus vykdomi.
Dėkoju visiems klubams, žaidėjams ir futbolo bendruomenei už pasitikėjimą, bendrystę ir įsitraukimą. Pagarba ir padėka lygos darbuotojams už profesionalumą, palaikymą bei darbą kartu. Tikiu, kad išgyvenusi šią krizę lyga taps tik tvirtesnė, o jos komandos pasieks aukštų rezultatų europiniame futbole“.
Prezidento prašymą dėl pasitraukimo iš užimamų pareigų turi patvirtinti TOPLYGOS Visuotinis susirinkimas.
Vilniaus RiteriaiGintaras StaniulisToplyga

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