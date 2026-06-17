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„Banga“ pratęsė šalies čempiono „Kauno Žalgirio“ bėdas – išrašė dar vieną pralaimėjimą

2026 m. birželio 17 d. 21:13
Lrytas.lt
Dariaus ir Girėno stadione susirinkę žiūrovai išvydo 20-ojo TOPLYGOS turo dvikovą tarp „Kauno Žalgirio“ ir Gargždų „Bangos“ futbolininkų. Žalgiriečiai nesugebėjo nutraukti nelaimėtų rungtynių serijos bei patyrė dar vieną pralaimėjimą minimaliu rezultatu 0:1 (0:0).
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Susitikimas ramiai klostėsi iki 17-osios minutės, kai raudoną kortelę prieš save išvydo ir komandą mažumoje paliko vidurio gynėjas Antonas Tolordava.
Kėlinio viduryje reidą kraštu atliko ir varžovą suklaidino gargždiškių šio sezono lyderis Aaronas Olugbogi, tačiau pastarojo smūgį paskutinę akimirką blokavo po keitimo aikštėje pasirodęs Aldayras Hernandezas.
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Po pertraukos kiekybinę persvarą gargždiškiai pavertė įvarčiu – 57-ąją minutę Cadu Galvao perdavimu surado Roką Filipavičių, o pastarasis tiksliu smūgiu nuo skersinio pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė komandą į priekį.
Rungtynių pabaigoje šalies čempionai kauniečiai perėmė iniciatyvą ir stengėsi dažnai pristatyti kamuolį į varžovų baudos aikštelę.
Po vieno aštraus Jorio Moutachy perdavimo jau per arbitro kompensuotą laiką galimybę atstatyti pusiausvyrą turėjo Rokas Lekiatas, tačiau kamuolys skriejo šalia virpsto.
„Kauno Žalgiris“ su 30 taškų lieka 3-ioje vietoje, o „Banga“ su 26 taškais – šešta.
Kauno ŽalgirisGargždų BangaToplyga

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