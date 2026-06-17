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„Kauno Žalgirio“ vadovybė neapsikentė pralaimėjimų – parodė duris treneriui

2026 m. birželio 17 d. 21:33
Lrytas.lt
Lietuvos čempionas „Kauno Žalgiris“ turės naują trenerį. Po pralaimėjimo Gargždų „Bangai“ 0:1,  klubas atsisveikino su pusantrų metų klubui vadovavusiu Eivinu Černiausku.
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41-erių marijampolietis prie „Kauno Žalgirio“ klubo prisijungė 2024-ųjų sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026-ųjų pradžioje E. Černiausko vadovaujamas „Kauno Žalgiris“ taip pat iškovojo LFF Supertaurės trofėjų.
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„Labai skaudu atsisveikinti su treneriu, su kuriuo laimėjome pirmą savo čempionų titulą. Deja, bet paskutinė serija užsitęsė per ilgai ir matome, kad reikia pokyčių, kurie sukrėstų komandą. Eivinui būsime dėkingi dar ilgai, su juo klubas žengė į priekį, tačiau atėjo laikas pokyčiams“, – sprendimą komentavo klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Pastaruoju metu Lietuvos čempionate „Kauno Žalgiris“ nelaimėjo 8 rungtynių iš eilės.
Klubas nuoširdžiai dėkoja E. Černiauskui už įdėtą darbą ir kartu iškovotus trofėjus bei linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.
Kauno Žalgiris

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