„Kauno Žalgirio“ vadovybė neapsikentė pralaimėjimų – parodė duris treneriui

41-erių marijampolietis prie „Kauno Žalgirio“ klubo prisijungė 2024-ųjų sezone, dirbo asistentu, o 2025-aisiais perėmė komandos vairą ir pirmą kartą klubo istorijoje iškovojo Lietuvos čempionų titulą. 2026-ųjų pradžioje E. Černiausko vadovaujamas „Kauno Žalgiris“ taip pat iškovojo LFF Supertaurės trofėjų.
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„Labai skaudu atsisveikinti su treneriu, su kuriuo laimėjome pirmą savo čempionų titulą. Deja, bet paskutinė serija užsitęsė per ilgai ir matome, kad reikia pokyčių, kurie sukrėstų komandą. Eivinui būsime dėkingi dar ilgai, su juo klubas žengė į priekį, tačiau atėjo laikas pokyčiams“, – sprendimą komentavo klubo prezidentas Mantas Kalnietis.
Pastaruoju metu Lietuvos čempionate „Kauno Žalgiris“ nelaimėjo 8 rungtynių iš eilės.
Klubas nuoširdžiai dėkoja E. Černiauskui už įdėtą darbą ir kartu iškovotus trofėjus bei linki sėkmės tolimesnėje karjeroje.