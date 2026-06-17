Arši diskusiją išskyrė LFF ir Toplygos prezidentus – kodėl vienam turtingiausių lietuvių teko kelti baltą vėliavą?

Nuo 2024 Lietuvos stipriausiai lygai vadovavęs G. Staniulis antradienį paskelbė, jog traukiasi iš pareigų.
„Pastarosiomis dienomis susiklosčiusi situacija dėl Vilniaus „Riterių“ klubo yra skaudi pamoka visai futbolo bendruomenei. Įvertinęs įvykių eigą ir jos pasekmes, nusprendžiau trauktis iš TOPLYGOS prezidento pareigų.
Vadovavimas futbolo struktūroje neatsiejamas nuo atsakomybės. Todėl prisiimu ją už tai, kad nebuvo laiku užkirstas kelias šiai situacijai ir priimti griežti, bet būtini sprendimai. Ypač apmaudu dėl tų lygos klubų, kurie dėl susidariusios situacijos patyrė neigiamų pasekmių turnyro lentelėje.
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Mano ir Lietuvos futbolo federacijos požiūriai į šios krizės valdymą bei prioritetus išsiskyrė. Esu įsitikinęs, kad sklandus lygos ir federacijos bendradarbiavimas yra būtina sąlyga tvariai futbolo ateičiai. Suvokdamas, kad šiuo metu mano buvimas šiose pareigose gali tapti kliūtimi tarpusavio dialogui, renkuosi pasitraukti […]“, – paskelbė Toplygos prezidentas.
Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius kalbėdamas su žiniasklaida paaiškino, kur išsiskyrė jo ir Toplygos prezidento požiūris.
Pasak LFF vadovo, jo noras buvo šalinti Vilniaus „Riterių“ komandą akimirksniu, taip anuoliuojant visus rezultatus iki tol, o Toplygos vadovas laikėsi pozicijos, kad pašalinimas būtų uždelstas kelias dienas, taip leidžiant „Riteriams“ pasiekti vidurio sezoną ir palikti rezultatus.
„Nereikia slėpti, jog diskusija buvo arši ir tos nuomonės išsiskyrė. Aš manau, kad neturime laikyti „Riterių“ ir žūtbūt siekti juos išlaikyti viena ar kitokia forma iki tų 18 ar 19 rungtynių. Ir jeigu yra priimtas Vykdomojo Komiteto sprendimas gegužės 27 dieną dėl to. Aš kitą dieną žiniasklaidai pranešiau, kad arba klubas susitvarko, arba birželio 15 dieną jis yra šalinimas.
Taip ir buvo padaryta, nes iš klubo nebuvo padaryta, kas buvo patvirtinta VK. G. Staniulis dalyvavo tame posėdyje, tai yra užprotokoluota, yra garso įrašas, kad mes visi pritariame šiai idėjai.
Pagrindinis nesutarimas tarp federacijos ir Gintaro buvo nuomonės balsuojant. Aš siūliau VK teikti palaikymą, kad „Riteriai“ būtų išmesti, G. Staniulis ir kiti kolegos norėjo, kad tie rezultatai būtų išskaitomi 2–3 dienas, kol sugrįšime, kol Drausminis Komitetas nepatvirtins visų sprendimų ir kad lentelė liktų su tais taškais, kurie buvo iškovoti. Aš nesutikau ir VK vienbalsiai tai palaikė, kad mes laikomės savo sukurtos dokumentacijos.
Matome, kad tas klubas negali gyventi. Kiek žinau, „Riterių“ skolos šiai dienai yra 400–450 tūkst. eurų. Tai pasiūliau, kad jeigu kas per lygą ar lygos vadovybę atgaivinti klubą, sprendimai galėtų būti keičiami. Deja mes neturime tokių finansinių srautų arba nėra suinteresuotų gaivinti „Riterių“ klubą.
G. Staniulis geriau atsakytų savo motyvus. Buvo sutarta, kad „Riterius“ reikia šalinti. Susikirto laiko tarpsnis, kada tai daryti. Mūsų nuomone, teisinga yra palikti 9 klubų tarpusavio rezultatus ir leisti jiems išsiaiškinti. Jo noras palikti lentelę, kokia ji buvo ir vėliau įrašyti visiems technines pergales. Supratome, kad to norėjo dėl sportinio intereso.
Mes sakėme arba sutvarkome klubą ir bandome, kad jis važiuotų iki sezono galo, o jeigu stabilumo nėra, tuomet jis metamas nesužaidus 18-os rungtynių. Nebegalime keisti savo žodžių, kuomet tiek darėme dėl to klubo ir tos informacijos turėjome tikrai daugiau nei lyga“, – savo poziciją aiškino E. Stankevičius.
„Topsport“ ir Lietuvos futbolas bendradarbiavimą pradėjo 2025 metais, o prieš šį sezoną net buvęs „A lygos“ pavadinimas pasikeitė į „Toplygą“.
E. Stankevičius nemano, kad pasitraukus G. Staniuliui, lygos pavadinimas vėl keisis.
„Pavadinimas yra „Toplyga“ ir jis nesikeis, nebent kažkas keisis iš jų pusės, kad jie nori atsitraukti. Bet Gintaras parašė, jog nesikrato finansinių įsipareigojimų ir paramos, kurią skyrė. Jokio konflikto nėra, tiesiog išskyrė nuomonės. Manau, kad gavosi teisingai to klubo, jeigu dar jį galime taip vadinti, atžvilgiu“, – teigė LFF vadovas.
Šiuo metu „Topsort“ ir Lietuvos futbolo čempionato bendradarbiavimas numatytas iki 2027 metų pabaigos, bet čia veikiausiai ir bus pabaiga. Tiesa, tam yra svarbi priežastis.
„Tai priklausys ne nuo mūsų ir „Topsport“. Priklausys nuo valdžios. Prasidės įstatymas, kur įsigalios griežti ribojimai azartinių lažybų reklamai ir jų nebegalės likti“, – kalbėjo E. Stankevičius.
G. Staniulio turtas vertinamas net 370 mln. eurų ir pagal „TOP-500“ 2025 m. sąrašą jis yra 16-tas turtingiausias Lietuvos žmogus.
Gintaras StaniulisEdgaras StankevičiusToplyga
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