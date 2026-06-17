Beprotybė: L. Messi pirmajame mače vienas pats įmušė tris įvarčius – pakartojo rekordą

Planetos čempionų titulą ginantys argentiniečiai net 3:0 sutriuškino Alžyrą, o visus tri įvarčius nugalėtojų gretose pelnė futbolo legenda Lionelis Messi.
Su trimis įvarčiais L. Messi iš viso savo kraityje pasaulio čempionatuose jau turi net 16 įvarčių – jis pakartojo rekordą ir visų laikų rezultatyviausių turnyro žaidėjų sąrašo viršūnėje susilygino su vokiečiu Miroslavu Klose.
38-erių puolėjas pasižymėjo 17-ąją, 60-ąją ir 76-ąją minutę. Maža to, tai buvo jau L. Messi 200-osios rungtynės vilkint rinktinės aprangą.
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Maža to, argentinietis tapo dar vienu pasaulio čempionato rekordininku – jis tapo vyriausiu visų laikų futbolininku, kuriam pavyko per vieną mačą įmušti tris įvarčius.
Kitose pasaulio čempionato rungtynėse Norvegija 4:1 sutriuškino Iraką.
Norvegijos gretose įvarčiais pasižymėjo Erlingas Haalandas (29 min. ir 43 min.), Leo Ostigardas (76 min.) bei Aymenas Husseinas (96 min.).
Po šios pergalės Norvegija turnyro lentelėje susilygino su Prancūzija, kuri kiek anksčiau 3:1 pranoko Senegalą.