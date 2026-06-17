Didelės ambicijos virto pilkomis lygiosiomis – C. Ronaldo su Portugalija neįveikė Kongo

Vienoje barikadų pusėje trečiadienį buvo garsusis 41 metų Cristiano Ronaldo ir viena talentingiausių Portugalijos kartų šalies istorijoje, o kitoje – po 52 metų pertraukos į didžiausią futbolo turnyrą sugrįžusi Kongo ekipa.
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Pastarąjį kartą pasaulio pirmenybėse Kongas žaidė 1974 metais, kai dar vadinosi Zairu. Tuomet afrikiečiai pralaimėjo visas trejas rungtynes, neįmušė nė vieno įvarčio ir praleido jų net 14.
Pirmasis įvartis netrūko įkristi į vartus – 6 min. po perdavimo į baudos aikštę Joao Nevesas puikiu smūgiu galva išvedė portugalus į priekį. Po jo ekipos labiau aprimo ir Portugalija kamuolį valdė 68 proc. laiko, tačiau į vartus mušė vos 2 kartus.
Tuo tarpu Kongo futbolininkai paskutinėmis pirmojo kėlinio sekundėmis sugebėjo įmušti Portugalijai į „rūbinę“.
Per 5-ąją teisėjo pridėtą minutę Kongo atstovai kėlė kampinį, jį išsižaidė ir padavus kamuolį į baudos aikštę, gražiu smūgiu galva portugalų vartininką nuginklavo Yoane'as Wissa. Tad po pirmojo kėlinio komandos išsiskyrė taikiai – 1:1.
Visų akys buvo nukreiptos į C. Ronaldo, tačiau jis per pirmąjį kėlinį prie kamuolio buvo prisilietęs vos 16 kartų – tai blogiausias rezultatas tarp visų žaidėjų. Tiek pat kamuolį lietė per 45 minutes Portugalijos rinktinės vartininkas Diego Costa.
Antrame kėlinyje portugalai atkuto, 55-ąją min. pelnė įvartį, tačiau po VAR peržiūros jis buvo atšauktas – Joao Cancelo buvo nuošalėje.
Kitą vertus ir Kongo ekipa buvo pataikiusi į virpstą. Europiečiai nuo 68 min. įnirtingai viešėjo varžovų pusėje, tačiau kamuolys niekaip nerado kelių į Kongo vartus.
Rungtynės ir baigėsi lygiosiomis, kuris portugalams prilygo pralaimėjimui, nes pastaroji ekipa viešai kalba, kad atvyko į čempionatą iškovoti pagrindinį trofėjų.
Legendinis C. Ronaldo galiausiai buvo blogiausias žaidėjas portugalų ekipoje – iš viso prie kamuolio prisilietė mažiausiai: vos 25 kartus.
41-erių puolėjas C. Ronaldo dabar kovoja jau šeštame pasaulio čempionate ir turi galimybę tapti pirmuoju futbolininku istorijoje, pasižymėjusiu šešiuose skirtinguose pasaulio čempionatuose. Tačiau pirmoje dvikovoje jam įmušti nepavyko.