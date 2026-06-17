Futbolo ekspertai niršta dėl L. Messi neparodytos raudonos kortelės

Čempionės titulą ginanti Argentina 3:0 sutriuškino Alžyro komandą, o visus įvarčius pelnė L. Messi.
„Inter Miami“ žaidėjas tokiu pasirodymu išsilygino su Mirsolavu Klose rezultatyviausių pasaulio čempionatų žaidėjų sąraše bei tapo vyriausiu žaidėju, pelniusiu daugiau nei 1 įvartį rungtynėse ir taip aplenkė savo amžiną varžovą Cristiano Ronaldo.
Visgi nedaug trūko, jog L. Messi nebūtų surengęs tokio istorinio pasirodymo.
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Rezultatui esant 1:0 argentinietis itin grubiai prasižengė prieš Alžyro gynėją Aissa Mandi. L. Messi bėgdamas iš nugaros užminė varžovui ant blauzdos.
Dažnu atveju tokios pražangos vertinamos raudona kortele ir pašalinimu iš rungtynių, tačiau argentinietis nesulaukė jokios nuobaudos.
Buvęs „Manchester City“ futbolininkas Nedumas Onuoha liko nustebęs, jog Argentinos žvaigždė išvengė grėsmingos nuobaudos.
„Manau turėjo būti parodyta raudona kortelė. Jaučiasi, kad ta akimirka buvo praleista.
Kai žaidėjas gulėjo ant žemės, galėjome matyti, koks susirūpinęs buvo Messi. Jis žinojo, kad ką tik padarė kažką, kas gali jam potencialiai sukelti problemų.
Manau, kad teisėjas tikriausiai to nepastebėjo ir tai suprantu. Bet jei prie VAR buvęs teisėjo asistentas į tai pažiūrėjo ir pasakė: „Ne, viskas gerai, daugiau nieko čia nėra“... Manau, kad tai buvo verta raudonos kortelės“, – savo pastebėjimais ESPN pasidalino ekspertas.
Jam pritarė kitas buvęs futbolininkas Alejandro Moreno.
„100 procentų raudona kortelė Lioneliui Messi. Žinau, kas dar kelia nerimą – tai prisideda prie naratyvo, kad žvaigždės žaidėjai gauna išskirtinio traktavimo...
Kodėl [teisėjas] Szymonas Marciniakas nėra iškviečiamas prie VAR, kad tai pamatytų? Lioneliui Messi turėjo būti raudona kortelė. Kad ir kaip aš myliu Lionelį Messi, tai buvo nerangi pražanga, bloga pražanga. Tu spyrį į kažkieno blauzdą iš nugaros. Turėjo būti raudona kortelė“, – pareiškė A. Moreno.
Tuo tarpu socialiniuose tinkluose futbolo gerbėjai buvo dar griežtesni. Šie puolė kaltinti FIFA sukčiavimu, nuolaidžiavimu L. Messi ir sukčiavimo, bandant padėti Argentinos rinktinei.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinėAlžyro futbolo rinktinė
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