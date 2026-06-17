Lietuvos futbole – netektis: mirė jubiliejų atšventęs treneris A. Vosylius

„Vos prieš dvi savaites sveikinome žinomą trenerį Algirdą Vosylių garbingo 90-ojo jubiliejaus proga, o šiandien turime su liūdesiu pranešti, jog treneris paliko šį pasaulį, – apie netektį paskelbė feisbuko paskyra „Lietuvos futbolas“. – Reiškiame užuojautą trenerio artimiesiems ir jį pažinojusiems.“
Kaunietis Algirdas Vosylius beveik prieš šešis dešimtmečius debiutavo Vilniaus „Spartako“ meistrų komandoje, o karjerą baigė „Žalgirio“ gretose. Dėl jį persekiojusių traumų šis puolėjas meistrų ekipoje sužaidė tik 90 rungtynių ir pelnė 30 įvarčių.
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1964 m. jis baigė futbolininko karjerą ir ėmėsi trenerio darbo.
1969 metais būdamas vos 32-ejų jis tapo vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu ir drauge su Rimgaudu Simaška pirmu bandymu laimėjo SSRS pirmenybių A klasės II grupės ketvirto pogrupio varžybas.
1971–1977 m. buvo aukštosios mokyklos VISI vyr. dėstytojas, 1977–1998 m. – VPI Fizinio lavinimo katedros vyr. dėstytojas, docentas (1986). 1979–1980 m. – Lietuvos studentų rinktinės treneris.
1986-siais jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio trenerio vardas.
A. Vosylius taip pat buvo ilgametis LFF Trenerių tarybos pirmininkas ir Vilniaus futbolo federacijos pirmininkas. Parašė nemažai straipsnių ir leidinių apie futbolą.