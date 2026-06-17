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Lietuvos futbole – netektis: mirė jubiliejų atšventęs treneris A. Vosylius

2026 m. birželio 17 d. 16:03
Lrytas.lt
Lietuvos futbolo federacija pranešė, kad mirė neseniai savo 90 metų jubiliejų minėjęs Algirdas Vosylius. Dar prieš kelias savaites savo laiku nusipelniusio trenerio vardą gavęs A. Vosylius sulaukė sveikinimų tiek iš LFF, tiek iš artimųjų su gražia švente.
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„Vos prieš dvi savaites sveikinome žinomą trenerį Algirdą Vosylių garbingo 90-ojo jubiliejaus proga, o šiandien turime su liūdesiu pranešti, jog treneris paliko šį pasaulį, – apie netektį paskelbė feisbuko paskyra „Lietuvos futbolas“. – Reiškiame užuojautą trenerio artimiesiems ir jį pažinojusiems.“
Kaunietis Algirdas Vosylius beveik prieš šešis dešimtmečius debiutavo Vilniaus „Spartako“ meistrų komandoje, o karjerą baigė „Žalgirio“ gretose. Dėl jį persekiojusių traumų šis puolėjas meistrų ekipoje sužaidė tik 90 rungtynių ir pelnė 30 įvarčių.
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1964 m. jis baigė futbolininko karjerą ir ėmėsi trenerio darbo.
1969 metais būdamas vos 32-ejų jis tapo vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu ir drauge su Rimgaudu Simaška pirmu bandymu laimėjo SSRS pirmenybių A klasės II grupės ketvirto pogrupio varžybas.
1971–1977 m. buvo aukštosios mokyklos VISI vyr. dėstytojas, 1977–1998 m. – VPI Fizinio lavinimo katedros vyr. dėstytojas, docentas (1986). 1979–1980 m. – Lietuvos studentų rinktinės treneris.
1986-siais jam buvo suteiktas LTSR nusipelniusio trenerio vardas.
A. Vosylius taip pat buvo ilgametis LFF Trenerių tarybos pirmininkas ir Vilniaus futbolo federacijos pirmininkas. Parašė nemažai straipsnių ir leidinių apie futbolą.
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