Sprendimas priimtas: paaiškėjo E. Jankausko ateitis Lietuvos rinktinėje

Prieš šį sezoną Lietuvos rinktinei buvo iškelti aiškūs ir ambicingi tikslai – laimėti Baltijos futbolo taurę ir Tautų lygos D divizioną. Visgi, E. Jankausko auklėtiniams pirmojo tikslo jau nepavyko įgyvendinti.
Lietuviai pusfinalyje po baudinių serijos palaužė latvius, tačiau finale turėjo 0:1 pripažinti Estijos pranašumą.
Lietuvos futbolo federacijos prezidentas Edgaras Stankevičius. teigė esantis nusiminęs dėl neįgyvendinto tikslo, tačiau pranešė, kokie pokyčiai lauks sekančiame Baltijos taurės turnyre.
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„Buvo iškeltas tikslas laimėti Baltijos taurę po 16 metų pertraukos. Dabar sieksime po 18 metų pertraukos, – kalbėdamas su žiniasklaida pareiškė E. Stankevičius. – Bus jubiliejinis turnyras ir grįšime prie senojo formato, kai žais tik trys rinktinės – Lietuva, Latvija ir Estija. Visi su visais žais du kartus.“
Visgi neįgyvendintas tikslas trenerio kėdės E. Jankauskui dar nekainavo. Pasak LFF galvos, strategas turi atsakymus, kodėl buvo patirta nesėkmė, tačiau žiniasklaidai juos pateiks tik po laiko.
„Turėjome trenerio diskusiją, jo pristatymą, įžvalgas, kodėl toks rezultatas. Viskas galėjo baigtis ir dar liūdniau. Galėjome užimti ketvirtą vietą, kurioje liko Latvija. Turime iškovotą antrą vietą, turime aiškias trenerio priežastis, kodėl viskas taip įvyko. Buvo pristatyta, kiek žaidėjų neturėjome, koks buvo žaidėjų fizinis pasirengimas ir kokie rodikliai nulėmė apylygį žaidimą su estais pirmajame kėlinyje, o antroje pabaigoje buvome visai kita komanda. Treneris turi atsakymus ir ateityje galėsite jį pasikalbinti.
Su treneriu turime pasirašę bendradarbiavimo sutartį iki šių metų pabaigos, iki šio ciklo pabaigos. Pirmas uždavinys neįvykdytas, bet lieka antras uždavinys – UEFA Tautų lygos D divizionas. Po diskusijų buvo nuspręsta ir aš asmeniškai iniciavau šio klausimo palaikymą. Visiškai pasitikiu E. Jankausku ir jo kolektyvu. Kolektyve gali būti permainų, jeigu jų norės treneris. Bet treneris lieka poste, radikalių sprendimų tikrai nedarome ir liekame su šiuo strategu. Tikrai juo tikiu, – teigė E. Stankevičius.
Tiesa, LFF prezidentas atskleidė, jog Vykdomojo Komiteto posėdžio metu LFF techninis direktorius pristatė ir galimų kandidatų sąrašą.
„Buvo pristatytos galimos alternatyvos, ką ateityje galėtume turėti iš Lietuvos specialistų, jeigu reikėtų priimti vieną ar kitą sprendimą.
Buvo pristatyti ir specialistai iš užsienio. Tačiau man geras pavyzdys Latvijos. Žinau, kiek kainuoja treneris ir asistentai iš Italijos, ir kokius rezultatus jie pasiekia. Tai yra gero lygio specialistas, kurį latviams pavyko pasikviesti, bet mes juo du kartus iš eilės nugalėjome.
Taip, jeigu neturėsime vietinių specialistų, kuriuos gerbs žaidėjai, sirgaliai ir visa futbolo bendruomenė, tuomet dairysimės į užsienį“, – kalbėjo E. Stankevičius.
2026 metais lietuviai Tautų lygos D diviziono 2 grupėje varžysis su Azerbaidžiano ir Lichtenšteino rinktinėmis.
Edgaras StankevičiusEdgaras JankauskasTautų lyga
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