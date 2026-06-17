Portugalijos rinktinės rungtynių metu atkreipkite dėmesį į žaidėjų riešus: ant jų – speciali žinutė

Visų pirmenybių metu portugalai futbolo sirgaliams visame pasaulyje siųs ypatinga žinutę – kartu su komanda simboliškai bus ir praėjusiais metais tragiškai žuvęs Diogo Jota.
Jis šiame turnyre yra pramintas specialiuoju „27-uoju žaidėju“.
Pagerbdami buvusio žaidėjo atminimą portugalai nusprendė viso čempionato metu ant riešų dėvėti specialias apyrankes, kuriose yra užrašyti ne tik visi šiemet čempionate Portugalijos rinktinei atstovaujantys žaidėjai, bet ir išskirtas D. Jota.
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Šias specialias apyrankes žaidėjams įteikė Portugalijos ministras pirmininkas Luisas Montenegro. Teigiama, kad žaidėjai bendru sutarimu nusprendė dėvėti šias apyrankes visų rungtynių metu.
Su šia specialia apyranke savaitgalį vykusios spaudos konferencijos metu pasirodė ir Portugalijos rinktinės žvaigždė Vitinha.
„Diogo vis dar yra mūsų komandos narys ir dalis“, – prieš čempionato startą kalbėjo Portugalijos rinktinės treneris Roberto Martinezas.
Primename, kad praėjusių metų vasarą 28-erių D. Jota žuvo per automobilio avariją Ispanijoje, praėjus dviem savaitėms po vestuvių.
Nelaimė nutiko netoli Samoros, miesto Ispanijos vakaruose. „Liverpool“ puolėjas važiavo automobiliu kartu su broliu Andre, taip pat futbolininku, kuriam buvo 26-eri.
Tragiškai žuvęs D. Jota palikdamas savo žmoną ir tris mažamečius vaikus.