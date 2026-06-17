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Rekordinį vakakrėlį užkūręs L. Messi pravirko – atskleidė priežastį

2026 m. birželio 17 d. 07:57
Lrytas.lt
Lionelis Messi vėl priminė, kodėl yra vadinamas futbolo genijumi. Argentinos rinktinės pažiba įspūdingu stiliumi pradėjo pasaulio čempionatą, o jo komanda iškovojo triuškinančią pergalę.
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Argentiniečiai 3:0 pranoko Alžyrą.
Visus tris Argentinos rinktinės įvarčius įmušė 38-erių L. Messi – jis tapo vyriausiu „hat-trick'o“ autoriumi per visą pasaulio čempionato istoriją.
Rungtynių metu netrūko ir emocijų – „Inter Miami“ atstovaujantis futbolininkas aikštėje vienu metu buvo net pravirkęs.
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Paklaustas apie savo emocijas, jis pridūrė, kad pastaruoju metu jam buvo itin sunkus laikotarpis už aikštės ribų.
„Tiesą sakant, tai visiškai nesusiję su sportu, išgyvenau sunkias, sunkias dienas, bet esu dėkingas delegacijai ir komandos draugams.
Jie, kaip ir visada, išliko šalia manęs, suteikė jėgų ir dabar jaučiuosi gerai“, – kalbėjo L. Messi.
Įmušdamas tris įvarčius jis iš viso pasaulio čempionatuose jau yra pasižymėjęs net 16 kartų.
Pagal šį pasiekimą jis susilygino su visų laikų rekordininku vokiečiu Miroslavu Klose.
„Nežiūriu į įvarčius ar rekordus. Man tiesiog garbė būti šalia M. Kloses, bet manau, kad tai nieko nereiškia. Tai yra tik statistika, nieko daugiau“, – tęsė L. Messi.
Lionelis MessiArgentinos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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