„Riterių“ pašalinimas apsaugojo žaidėjus nuo vagystės?

Nors „Riterių“ klausimą buvo planuota svarstyti birželio 15 dieną, tačiau dėl LFF prezidento vizito Majamyje, kur vyko aukščiausių FIFA vadovų susitikimas, buvo nuspręsta VK posėdį paankstini diena.
Karštame posėdyje, po kurio pasitraukė Toplygos prezidentas Gintaras Staniulis, buvo nuspręsta akimirksniu šalinti „Riterių“ komandą iš Toplygos čempionato ir taip užbaigti šią, pajuokų objektu tapusia istoriją.
LFF prezidentas E. Stankevičius kalbėdamas su žurnalistas pareiškė, kad buvo nuspręsta „Riterius“ šalinti jau anksčiau, tačiau naujajam klubo vadovui dar buvo suteikta paskutinė galimybė stebuklingai išsigelbėti.
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„Esu daug kalbėjęs šia tema ir manau pusantrų metų yra pakankamai didelis laiko tarpas. Kartais jaučiausi jau kaip „Riterių“ bendrasavininkas. Gaila ir liūdna, kaip viskas pasibaigė.
Formaliai tas sprendimas buvo priimtas gegužės 27 d. vykusio VK posėdžio metu. „Riteriai“ iki birželio 14 d. turėjo pateikti visą licencijavimo medžiagą. Per tą laiką turėjome kelis susitikimus su Clancy Osei Konadu, jo atstovais, buvo pasakyta, ką jis turi padaryti, kad tai būtų įskaitoma ir pagrindžiamas veiklos tęstinumas, jau nekalbu apie finansinius dalykus.
Deja niekas neįvyko. Rimtumą galima suprasti, jeigu Drausmės Komitetas pritaikė sankcijas, dėl kurių buvo pašalinta B komanda. Neturi B komandos – pagal lygos nuostatus negali dalyvauti Toplygos čempionate.
Tikėjau, kad tas klubas gali būti šiek tiek gyvas ir susimokėti šiek tiek pinigų. Tuos 30 tūkstančių, kuriuos jis pabarstė, pervedė į klubo sąskaitą, žaidėjams, treneriams... tai tėra lašas visame baseine ar jūroje. Daugiau jokios injekcijos nebuvo iki paskutinės dienos.
Tik po sekmadienį VK priimto sprendimo C. Konadu pradėjo rodyti kažkokius ženklus, komunikaciją, susitikinėjimus. Bet iš praktinės pusės nieko nevyko. Jeigu trenerio sutartis pateikiama tik su vienos šalies parašai, tai nėra Toplygoje galintis dalyvauti klubas“, – situaciją paaiškino LFF vadovas.
E. Stankevičius taip pat atskleidė, jog naujasis „Riterių“ vadovas C. Konadu galimai norėjo įsisavinti į klubą atkeliaujančius pinigus.
2019 metais „Riterių“ ekipoje sublizgėjo 20-metis Nigerijos puolėjas Teremas Moffi. Futbolininko karjera kylo įspūdingu greičiu ir šiuo metu T. Moffi nuomos pagrindais gina legendinio Portugalijos klubo „Porto“ garbę.
Nuo kiekvieno T. Moffi perėjimo dalį pinigų iki šių dienų gauna ir „Riterių“ klubas. Pasak LFF prezidento, greitu metu klubą būtų pasiekusi nemaža pinigų suma, bet E. Stankevičiaus manymu, buvo ženklų leidžiančių manyti, jog C. Konadu už T. Moffi gautus pinigus panaudotų ne žaidėjų algoms mokėti.
„Dieną prieš gegužės mėnesio VK, atėjo FIFA žinutę dėl Moffi pinigų. Tie pinigai yra pakankamai laukiami. Ir manau tas savininkas būtent šitų pinigų, virš 200 tūkst. eurų ir laukė. Mums reikėjo kažką galvoti, kaip tą klubą apsaugoti.
Nes jeigu tie pinigai ateitų į klubo sąskaitą, aš nemanau, kad tie pinigai pasiektų žaidėjus, trenerius ar personalą. Turiu tam tikrų įrodymų, kaip buvo elgiamasi su klubo sąskaita, kaip pinigai judėjo ir t.t. Tai neatrodė labai pozityviai, dėl ko ir buvo tam tikri sprendimai priimti.
Jeigu bus inicijuojama „Riterių“ bankroto procedūra, išieškojimai ir visi kiti dalykai, mes automatiškai teigsime, kad klubas neatitinka visų šių dalykų ir manau FIFA geranoriškai pasižiūrės ir pinigus perleis federacijai. O federacija automatiškai visą sumą skirs treneriams ir žaidėjams, įsiskolinimams padengti. Taip suformuojamas palaikymo fondas. LFF yra pasirengusi prisidėti ir kompensuoti žaidėjams“, – situaciją paaiškino E. Stankevičius.
Tiesa, C. Konadu vis dar bando priešintis licencijos panaikinimui ir šį sprendimą skundžia, tačiau tai LFF prezidento negąsdina.
„Pirmiausia, reikia suprasti, ką skųsti. Yra dvi medalio pusės. Drausmės Komitetas yra atskiras organas, kuris sprendžia naikinti ar nenaikinti licencijos. Pirmiausiai buvo B komandos išmetimas ir jie jau tuo skundu nepasinaudojo. Jeigu aš būčiau teisininkas, būčiau skundęs šį sprendimą, kad išlaikyti B komandą. Jeigu skaitai visus nuostatus, tai B komandos neturėjimas iš karto reiškia, kad negausi solidarumo pinigų, nei kitų dalykų. Jie šio sprendimo neskundė, neteikė apeliacijos.
DK dabar priėmė sprendimą naikinti licenciją, leidžiančią dalyvauti Toplygoje. Jie šį sprendimą gali skųsti ir tą apeliaciją bandė pateikti. Pateikė ją vėlai sekmadienį vakare, bet ji nebuvo priimta, nes buvo pateikta su aibė trūkumų, pradedant nuo to, kad teisinė kalba nebuvo suprantama, kas yra skundžiama, kokiais motyvais. Mūsų apeliacinio komiteto pirmininkas jiems atsakė, jie pateikė naują skundą ir sumokėjo mokestį“, – kalbėjo E. Stankevičius.
Visgi panašu, kad ši varginanti „Riterių“ situaciją pagaliau baigėsi.
Per šį laiką buvo padaryta nemaža reputacinė žala tiek Toplygai, tiek LFF, tiek visam Lietuvos futbolui.
Ar iš šio farso buvo pasimokyta ir tokios klaidos nebebus ateityje kartojamos?
„Tobulėjimui ribų nėra. Man gaila kiek sveikatos ir energijos atidaviau dėl šito klubo. Manau, jog lyga turėjo agresyviau reaguoti, daugiau komunikuoti su klubu ir ieškoti sprendimų. Viskas daugiau ar mažiau buvo palikta man ir federacijai. Aš turiu ir kitų veiklų. Dėl to yra ko pasimokyti.
Atidžiau tikrinti užsienio investuotojus? Jo atveju viskas buvo paprasta. Jis atėjo su banko garantijomis, išrašu, kad jo sąskaitoje yra atitinkama pinigų suma, kurią jis yra pasirengęs investuoti. Mes galime kalbėti, kad tie dokumentai gali būti teisingi ar neteisingi, bet tu sveri situaciją, adekvatumo ir realumo kriterijus ir ruošiesi.
Telšių „Džiugo“ vadovas, Martynas Armalis, apeliavo į visą situaciją, tai buvo priminta, kad jeigu taip žiūrėti, tai gal šiandien „Džiugas“ neturėtų Toplygos licencijos, nes ją irgi gavo ne iš pirmo karto. Mes turime klubams padėti. Turime suprasti rinkos dydį, tvarumo nebuvimą. Bet kas gali atsitikti. Finansinė klubų padėtis nėra pati geriausia. Daug klubų yra priklausomi nuo vieno pagrindinio rėmėjo.
Yra minčių padaryti papildomą pagalvę. Mokaisi iš visų situacijų, kurias pametėjo vieno ar kito klubo situacija“, – aiškino E. Stankevičius.
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