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Aiškios „Gintros“ varžovės UEFA Čempionių lygos atrankos turnyre

2026 m. birželio 18 d. 19:49
Lrytas.lt
22-ąjį kartą klubo istorijoje Lietuvai elitiniame Europos turnyre UEFA moterų Čempionių lygoje atstovausianti Šiaulių „Gintros“ komanda sužinojo varžoves 2026–2027 m. sezono atrankoje.
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UEFA būstinėje Šveicarijoje ketvirtadienį buvo ištraukti pirmojo ir antrojo atrankos į pagrindinį UEFA moterų Čempionių lygos turnyrą etapo burtai. Išlaikydama aukštą reitingo koeficientą „Gintra“ atranką pradės nuo antrojo etapo.
Burtai Šiaulių miesto reprezentacinę moterų ekipą suvedė su Škotijos čempione tapusia Edinburgo „Hearts“, Danijos čempione Kiogės „Koge“ bei pirmą kvalifikacijos etapą laimėjusia komanda iš 3 grupės. Joje susikaus 4 komandos, tarp kurių ir Latvijos čempionė „Riga“.
„Gintros“ futbolininkės atrankos pusfinalyje susitiks su „Hearts“. Tą pačią dieną dėl bilieto į finalą tarpusavyje kovos danės ir pirmą atrankos etapą įveikusi ekipa.
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Kurioje šalyje bus surengtas atrankos turnyras paaiškės penktadienį. Jis šiais metais vyks rugpjūčio 5–8 dienomis.
Finalas dėl kelialapio į pagrindinį UEFA Čempionių lygos turnyrą vyks rugpjūčio 8 dieną. Nepavykus laimėti atrankos turnyro kelionė Europoje tęstųsi antrajame pagal pajėgumą UEFA Europos taurės turnyre. Tam būtina grupėje užimti ne žemesnę nei 3 vietą.
Pirmojo šio turnyro atrankos etapo rungtynės numatytos vykti rugpjūčio 26–rugsėjo 2 dienomis, tuo tarpu antrojo – rugsėjo 23–30 dienomis.
UEFA čempionų lygaŠiaulių Gintra-Universitetas

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