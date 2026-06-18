Kritikos strėlės skriejo ir C. Ronaldo, ir Portugalijos treneriui: „Gėdinga. Bijo jį pakeisti“

Blankiai šioje akistatoje atrodė ir ryškiausia Portugalijos rinktinės žvaigždė Cristiano Ronaldo. Komandos kapitonas antrajame kėlinyje kamuolį prilietė mažiau nei 10 kartų.
41-erių C. Ronaldo po mačo sulaukė nemažai kritikos iš futbolo ekspertų. Pastabos skriejo ne tik jam, bet ir Portugalijos rinktinės treneriui Roberto Martinezui, kuris nesiryžo pakeisti ne kaip aikštėje atrodžiusio futbolininko.
„Tai gėdinga. Ar mes matėme visai kitas rungtynes nei jis? Jis bijo jį pakeisti. Tai nėra tikras treneris.
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Suprantu, kad C. Ronaldo yra geras žaidėjas, bet šį kartą rungtynių tėkmė tiesiog pralėkė pro jį“, – BBC radijo eteryje rungtynes apžvelgė buvęs Anglijos rinktinės puolėjas Chrisas Suttonas.
Reabilituotis Portugalijos futbolo rinktinė galimybę turės antrose grupės etapo rungtynėse prieš Uzbekistaną.