Lietuvoje pristato pasaulyje populiarų žaidimą: kviečia išbandyti kojinį futbolą

Kojinio futbolo, kitose šalyse geriau žinomo pavadinimu „Subsoccer“, autorius – suomis Jarno Saarinenas, kuris 2008 m. žaisdamas su dukra sugalvojo futbolo variantą, nereikalaujantį didelės aikštės ar sudėtingos įrangos.
Žaidimo tikslas – kojomis valdyti kamuolį ir įmušti jį į varžovo vartus. Oficialiose rungtynėse žaidžiama be avalynės, žaidėjai turi sėdėti ir negali kirsti aikštės vidurio linijos. Dažniausiai žaidimas vyksta iki dviejų setų. Setą laimi pirmasis įmušęs tris įvarčius, o visą mačą – žaidėjas, laimėjęs du setus, tačiau sutinkama įvairių taisyklių variacijų.
Idėja šį žaidimą atvežti į Lietuvą gimė gėrimų gamintojui „Volfas Engelman“ ieškant būdų, kaip pasaulio futbolo čempionato karštinę perkelti kuo arčiau žmonių ir suteikti jiems galimybę patiems patirti žaidimo džiaugsmą, net jei jie nėra profesionalūs atletai.
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„Užsienyje, ypač didžiosiose Europos šalyse ir futbolo kultūra garsėjančiuose regionuose, šis sėdimas kojinis futbolas jau spėjo tapti populiaria barų, festivalių ir sirgalių zonų pramoga. Žaidimas sukuria galimybę emociškai išsikrauti, azartiškai pasirungti, bet kartu išlaikyti socialinį ritmą – bendrauti su draugais ir tiesiog gerai leisti laiką“, – teigia „Volfas Engelman“ rinkodaros projektų vadovas Vytenis Čimielius.
Pakvietė į turnyrus
Oficialus žaidimo atidarymo renginys įvyko birželio 17 d. Vilniuje, „Dockers Pub Pilaitė“ erdvėje. Čia vyko turnyras, kurio kovas gyvai komentavo žymus sporto komentatorius Nerijus Kesminas, o lankytojai galėjo išmėginti savo jėgas su pačiais Vilniaus „Žalgirio“ futbolo klubo žaidėjais.
Po šventinio starto sostinėje, kojinį futbolą bus galima išbandyti Kaune, Šiauliuose bei pajūryje. Specialius stalus gyventojai ras populiariose laisvalaikio erdvėse: Vilniaus „Dockers“ (Pilaitėje), Kauno „Republic“ bare bei „Brastos skvere“, Šiaulių bare „Rock n Rolla“, taip pat Palangos „Beach Bar“ ir Šventosios pramogų zonoje „Uostas 13“.
Nekantriausi su šiuo žaidimu jau galėjo iš arčiau susipažinti antradienį Vilniaus „Žalgirio“ namų stadione vykusių „Toplygos“ rungtynių prieš FK „Panevėžio“ futbolininkus metu.
Pasak „Volfas Engelman“ atstovo, kojinis futbolas reikalauja minimalių resursų iš paties žaidėjo, todėl turi visas galimybes tapti virusiniu fenomenu.
„Mes siekiame ne šiaip parodyti naują žaidimą, o sukurti tradiciją. Tikime, kad aplink šį žaidimą susiburs bendruomenė – azartiški žmonės, draugų kompanijos, įmonių komandos, kurios vėliau rengs savo vidinius turnyrus“, – priduria V. Čimielius.
Prisijungė žinomas komentatorius
Kojinis futbolas šalyje dar tik skinasi kelią, todėl žaidėjams atsiveria plačios galimybės eksperimentuoti ir kurti savą žaidimo stilių. Skirtingai nei tradicinėse sporto šakose, čia nėra nusistovėjusių taktikų, todėl kiekvienas gali ieškoti savų sprendimų ir atrasti efektyviausius būdus, kaip valdyti kamuolį bei pelnyti įvarčius, sako N. Kesminas.
„Šis žaidimas tikrai turi potencialo tapti populiaria pramoga baruose ir kitose laisvalaikio erdvėse. Jei bare stovi įprastas stalo futbolas, dažnai netrūksta norinčiųjų įmesti monetą ir išbandyti jėgas. Žmonės nuolat ieško naujų būdų pramogauti ir leisti laiką kartu, o kuo didesnė pramogų įvairovė, tuo geriau“, – teigia komentatorius.
Vilniuje vykusį kojinio futbolo turnyrą komentavęs ilgametę patirtį sukaupęs sporto apžvalgininkas juokauja, kad gali komentuoti pačias įvairiausias rungtis.
„Kai komentuoji sportą 30 metų, nieko nėra sunku komentuoti. Gali ir žvejybą, kai nekimba, pakomentuoti“, – šypsosi jis.
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