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Lionelio Messi marškinėliai – tokius unikalius pasaulio čempionate turi tik argentinietis

2026 m. birželio 18 d. 17:07
Lrytas.lt
Pasaulio čempionų Argentinos futbolo rinktinės žvaigždė ir kapitonas Lionelis Messi dėvi 2026 metų pirmenybėse vienintelius ir unikaliausius marškinėlius. Septynių auksinių kamuolių savininkas turi keturis antsiuvus ant marškinėlių, kurie jį daro vieninteliu visame čempionate – daugiau tiek antsiuvų neturi nė vienas turnyro žaidėjas.
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Visų pirma, ant L. Messi marškinėlių yra antsiuvas „2026 m. pasaulio čempionato dalyvis“ – šį ženklą ant aprangos dešinės rankovės turi visi turnyre žaidžiantys futbolininkai.
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Dar vienas antsiuvas – „Paveldas“. Jį taip pat ant dešinės rankovės turi futbolininkai, kurie pasaulio čempionatuose žaidžia ne mažiau kaip penkis kartus. Lionelis pasaulio pirmenybėse Kanadoje, JAV ir Meksikoje kovoja jau šeštą kartą, o pirmą kartą pasirodė 2006 metų turnyre Vokietijoje ir jo atstovaujama rinktinė užėmė 3 vietą.
Ant marškinėlių krūtinės puikuojasi antsiuvas – „Dabartinis čempionas“. Šį antsiuvą turi visi Argentinos futbolo rinktinės žaidėjai, mat 2022 metais Katare argentiniečiai finale po 11 metrų baudinių įveikė Prancūziją ir trečią kartą per istoriją tapo planetos čempionais.
 Lionelio Messi marškinėlių antsiuvai yra unikalūs.<br> AFP/Scanpix nuotr. Daugiau nuotraukų (5)
 Lionelio Messi marškinėlių antsiuvai yra unikalūs.
 AFP/Scanpix nuotr.
Ir ketvirtasis antsiuvas, kuris matomas kur kas sunkiau ant L. Messi aprangos. Ant kairės rankovės yra antsiuvas „Geriausias praėjusio čempionato žaidėjas“.
 Lionelio Messi marškinėlių antsiuvai yra unikalūs. Daugiau nuotraukų (5)
 Lionelio Messi marškinėlių antsiuvai yra unikalūs.
L. Messi buvo išrinktas geriausiu 2022 metų Kataro pirmenybių žaidėju, tačiau jis sunkiai matomas, mat L. Messi yra Argentinos futbolo rinktinės kapitonas ir ant kairės rankovės riši kapitonišką raištį.
Argentinos vyrų futbolo rinktinėLionelis Messimarškinėliai
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