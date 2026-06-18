N. Kesminą išgąsdino JAV, bet nuvylė ispanai: „Pirkę bilietus gali prašyti pinigų grąžinimo“

Kas jau įvyko, kas laukia ateityje, kas gerąja prasme išgąsdino, o kas nuvylė? Trijulė atsakė į visus šiuos klausimus.
Čempionato startas: abejotina kokybė, bet gera nuotaika
Vertindami pirmąsias rungtynes, pašnekovai pabrėžė, kad pasaulio čempionatas turi savo specifiką, kuri nebūtinai sutampa su gryna sportine kokybe.
Susiję straipsniai
„Na, kažkiek tai tos kokybės kai kuriuose epizoduose, kai kuriuose mačuose trūksta, bet man tai pasaulio čempionatas nėra vien tiktai apie kokybę, – pradėjo Kvitkauskas. – Akivaizdu, kad bus kažkur tų silpnesnių komandų, kai išsiplėtė iki 48 rinktinių ir panašiai, bet man tai svarbiausia tas vaibas. O jis kol kas atrodo visai neblogas“.
Ypač Erviną sužavėjo vieną iš čempionato organizatorių – Meksika. Anot jo, šioje valstybėje šventinė nuotaika jaučiasi labiausiai.
„Pavyzdžiui, kas Meksikoje vyksta, tai stebėti yra nerealu. Ten Meksikos iš kažkur staiga atsiradusi nereali draugystė su Pietų Korėja – čia yra kažkoks vau iš tikrųjų. Visiškas siurrealizmas, ta prasme žiūri, atrodo kaip būtų geriausi draugeliai“, – žavėjosi buvęs futbolininkas.
„Kaimynės“, – dėl šalių, kurias skiria 12 tūkst. kilometrių, juokėsi Vaitiekūnas.
Viena iš žemos kokybės priežasčių tam tikruose mačuose buvo įvardytas neįprastas rungtynių laikas.
„Prikelia futbolininkus, jie pavalgo pusryčius viešbutyje ir važiuoja iškart žaisti. Tai toks ir gaunasi futbolas“, – teigė Kesminas.
„Kai kurie futbolininkai ten žaidžia labai anksti ir taip nėra pratę, – pritarė Kvitkauskas. – Pavyzdžiui, tu įsivaizduok Europoje, jeigu tu žaidi geriausiose komandose, tavo visi susitikimai yra vėlyvi, o čia tave verčia 12 ar 13 valandą dienos žaisti. Tai nėra lengva ir aš manau, kad po savaitės ar dviejų įpras.“
Po pirmo mačo – pokyčiai Tuniso rinktinėje
Viena didžiausių turnyro naujienų tapo žaibiškas Tuniso rinktinės sprendimas atleisti vyriausiąjį trenerį po pralaimėjimo Švedijai 1:5. Afrikos šalis atleido vairininką Sabri Lamouchi, kurį pakeitė Hevre'as Renardas.
„Mes nežinome, gal jau prie rezultato 1:3 jį atleido. Gal pertraukos metu“, – iš situacijos juokėsi Kesminas.
Visgi surimtėję pašnekovai tokį sprendimą sukritikavo.
„Man keistas dalykas, kai tu nuiminėji tą trenerį. Nežinau, ko labai Tunisas tikisi – ar jie galvoja dabar, kad pakeitus trenerį staiga ims ir nugalės olandus ir japonus bei pateks į kitą etapą? – retoriškai klausė Kvitkauskas. – Švedai, na, yra tokia komanda, kuri turi puolime gero talento, ir jeigu (Viktorui) Gyokeres'ui gerai viskas eisis, tai aš manau, kad jie čia gali prišaudyt tų įvarčių.“
„Nebuvo viskas taip tragiška, kaip atrodo rezultate. Aišku, Tunisas bandė eiti, lipti prie rezultato 1:3 ir gavo dar du. Tai yra normalu. Nieko nuostabaus“, – sakė Nerijus.
Kesminą įsiutinusi Ispanija
Kone daugiausiai kritikos laidoje sulaukė Ispanijos rinktinė, kuri pirmajame mače nepajėgė įveikti Žaliojo Kyšulio salų rinktinės gynybos. Susitikimas baigėsi be įvarčių – 0:0. Šiuo rezultatu ypač nusivylęs liko Nerijus.
„Gal irgi galime versti ant 5,5 savaitės ilgio čempionato, gal pasiskaičiavo, kad vis tiek į kitą etapą išlįsime ir pradžia gali būti bet kokia. Bet ant tiek bet kokia... Tie, kas pirko bilietus, galėtų reikalauti pinigų grąžinimo, – griežtai kalbėjo Kesminas. – Nes žiūrėti tokį futbolą... Aš nežinau.“
Visgi visi laidos dalyviai vienbalsiai sutiko, kad, nepaisant to, jog pasirodymas buvo itin nuviliantis, daryti skubotų išvadų ir tragedijos dėl Europos čempionų nereikia.
Rungtynėse tik 71-ą minutę nuo suolo pakilo Ispanijos rinktinės puolimo lyderis ir didžiausia žvaigždė 18-metis Lamine'as Yamalis.
„Šiaip man ta kokia 2–3 minučių atkarpa, kai į aikštę įėjo Lamine'as Yamalis, na, atrodė kaip koks Dievas, – susižavėjimo neslėpė Vaitiekūnas. – Ten vieną apeina, kitą apeina – tribūnos kyla ant kojų.“
„Amerikiečiams tas vardas, jiems patinka nauji talentai, staiga sprogę. JAV į jį yra nukreiptos didelės šviesos, faktas“, – pridėjo Kvitkauskas.
Tačiau dar daugiau dėmesio sulaukė Žaliojo Kyšulio 40-metis vartininkas Vozinha, rungtyniaujantis antroje Portugalijos lygoje.
Septynis ispanų smūgius atrėmęs vartų sargas po mačo sulaukė gerbėjų antplūdžio socialinėje erdvėje. Jo sekėjų skaičius „Instagram“ platformoje išaugo nuo 43,5 tūkst. iki 13,2 mln.
Kiurasao debiutas: šventė prieš vokiečių mašiną
Nors pirmą kartą planetos pirmenybėse besivaržanti Kiurasao rinktinė gavo skaudžią pamoką nuo Vokietijos (1:7), jų požiūris į žaidimą sužavėjo tiek futbolo bendruomenę, tiek ir tinklalaidės dalyvius.
„Matei, koks balius jiems buvo ten visoje šalyje? – kolegų klausė Vaitiekūnas. – Buvo labai geras interviu po rungtynių: prieina prie Kiurasao tokios fanės ir sako: „Nu kaip čia jum nepavyko atsilaikyt?“, o jinai sako: „Na ne, mum čia viskas pavyko – mes įmušėme įvartį į vokiečių vartus, mums čia didžiausia šventė“.
„Kažkur mačiau, kad net apšilime įmuštus įvarčius šventė“, – juokėsi Vaitiekūnas.
Išgąsdinusi JAV rinktinė
Tuo metu pagrindinės pirmenybių organizatorės – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) – rinktinė čempionatą pradėjo skambiai – pirmajame mače 4:1 sutriuškino Paragvajų.
Mauricio Pochettino treniruojami amerikiečiai pakerėjo ir Kesminą, kuris pripažino tokio žaidimo nesitikėjęs.
„Jie mane išgąsdino, iš tikrųjų. Negalvojau, kad gali būti taip gerai, – sakė futbolo komentatorius. – Aišku, Paragvajus, tad vertinimas čia toks tarpinis, bet atrodė žiauriai gerai. Čia faktas. Gal su turkais ir australais bus kitaip, bet pirmas įspūdis – labai geras.“
„Mane irgi išgąsdino, – pridėjo Ervinas. – Patiko jų žaidimas, tikrai labai aktyvus, agresyvus. Išeini, tu žinai, kad tu esi žaidžiantis namuose, žinai, kad ant tavęs tikrai yra didžiulės viltys visos šalies sudėtos.“
Vaitiekūnas leido į JAV žygdarbį pažvelgti pro amerikiečių socialinėje erdvėje akis.
„Po trečio įvarčio nuėjau pažiūrėt, kaip jau reaguoja amerikiečiai – tai seni, eik tu ten! Jau dabar pasaulio čempionai ten, jau ieškomas yra tas vyrukas, kur graviruoja ant taurės „World Champions“, marškinėlius čempioniškus jau užsakinėja, cigarus rūko. Žiauru ten.“
„Kiaurai kokybė“
Kalant apie labiausiai sužavėjusius čempionato mačus kol kas, Kesminas išskyrė dviejų elitinių futbolo valstybių kovą – šeštą FIFA reitingą turinčios Brazilijos ir septintuoju reitingu vertinamo Maroko rungtynes.
„Brazilija-Marokas – kiaurai kokybė man iš tikrųjų, – sakė Nerijus. – Aišku, kitas dalykas yra tai, kad iš tų komandų mes to tikėtis ir turėjome. Jie žais futbolą. Po to stebėjau Škotijos ir Haičio mačą. Žiūrėjau ne vienas ir sakiau: „Žinote kuo skiriasi jų futbolas nuo brazilų ir marokiečių? Pas šituos girdisi, kaip jie stabdo kamuolį“. Tai tiek.
Kokybė patiko ir pirmos dienos mače tarp Čekijos ir Pietų Korėjos. Aj, dar patiko Ekvadoro ir Dramblio Kaulo Kranto susidūrimas, nes kiek ten štangų buvo... Jei būtų žaidę tūkstantį, būtų greitai užbaigę.“
Laidos pabaigoje Nerijus, Ervinas ir Paulius taip pat apžvelgė savo pateiktus spėjimus pirmosioms dienoms, apkalbėjo neadekvačias čempionato kainas ir pateikė prognozes ateities mačams.