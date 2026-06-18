Pakartotinai 11 metrų baudinį mušęs H. Kane'as padėjo pamatus anglų pergalei prieš kroatus

Tai buvo pirmasis šių rinktinių pasimatymas pasaulio čempionatuose nuo 2018 metų pusfinalio Maskvoje, kuriame kroatai po pratęsimo 2:1 palaužė anglus ir galiausiai iškovojo sidabrą.
Ir dvikova prasidėjo netikėtu 11 metrų baudiniu.
Jau 8 min. per anglų ataką Luka Modričius apmaudžiai smogė baudos aikštelėje varžovui į koją ir teisėjas parodė į 11 metrų žymę.
Prie kamuolio stojo Harry Kane'as: jis ne itin sėkmingai smūgiavo ir kroatų vartininkas Domininkas Livakovičius sugebėjo atmušti į kairį vartų kampą muštą kamuolį. Vis dėlto Anglijos ekipa užprotestavo baudinį, nes vartininkas dar prieš smūgį paliko vartų liniją.
Arbitras liepė pakartoti smūgį ir H. Kane'as antrą kartą nesuklydo. Jis 12-ąją min. pelnė savo 80-ąjį įvartį vilkėdamas Anglijos rinktinės aprangą.
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Tačiau kroatai neleido varžovams džiaugtis ilgai – jau 36 min. gražiu smūgiu rezultatą išlygino Martinas Baturina. Atrodė, kad ekipos labiau žiūrės į gynybą, tačiau rinktinės ir toliau didesnį dėmesį skyrė puolimui.
42 min. po kampinio niekieno neprižiūrimas H. Kane'as smūgiu galva išvedė anglus į priekį. Bet per teisėjo pridėtą 5-ąją min. po labai efektingos atakos Petaras Musa vėl išlygino rezultatą.
Tačiau antrojo kėlinio pradžioje anglai sukūrė tikrą futbolo uraganą – jau 46 min. po individualaus prasiveržimo trečią įvartį pelnė Jude'as Bellinghamas. O po to Anglija net 8 kartus per 10 minučių mušė į kroatų vartus ir tik stebuklas lėmė, kad skirtumas nepadidėjo iki 4:2.
Ir vis dėlto anglai padidino persvarą, padėję tašką – 85 min. po kontratakos Marcusas Rashfordas gavo kamuolį beveik vienas prieš vartininką ir jį nuginklavo.
Futbolo lopšiu vadinama Anglija planetos čempione tapo tik vieną kartą – dar 1966 metais.
Šiemet papildomo dėmesio sulaukia rinktinės treneriu tapęs vokietis Thomasas Tuchelis, kuris tapo pirmuoju užsienio specialistu, kuris veda į kovą Anglijos nacionalinę komandą.
Atrankoje anglai neturėjo problemų – laimėjo visas aštuonerias rungtynes ir nepraleido nė vieno įvarčio.
2018 metais kroatai iškovojo pasaulio čempionato sidabrą, o 2022-aisiais pasidabino bronzos medaliais. Kroatijos ekipoje visi stebi Luką Modričių. 40-metis ekipos kapitonas žaidžia jau penktąjį pasaulio čempionatą karjeroje.
Anglijos vyrų futbolo rinktinėKroatijos vyrų futbolo rinktinėHarry Kane'as
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