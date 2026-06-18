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Po starte prisvilusio blyno prabilo ir pats Cristiano Ronaldo (1)

2026 m. birželio 18 d. 09:12
Lrytas.lt
Vienai iš ryškiausių planetos futbolo žvaigždžių Cristiano Ronaldo kartu su Portugalijos rinktine nepavyko pergalingai pradėti pasaulio čempionato kovų.
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Trečiadienį vakare vykusiame mače portugalai 1:1 sužaidė lygiosiomis su Kongo Demokratinės Respublikos rinktine.
Blankiai rungtynėse atrodė ir pats C. Ronaldo – įvarčių mašina neatrado savųjų progų, o ir antrajame kėlinyje kamuolį prilietė mažiau nei 10 kartų.
„Kartais toks būna futbolas. Portugalija šiandien galėjo laimėti, bet taip pat galėjo ir pralaimėti. Viskas galėjo pakrypti į bet kurią pusę“, – pripažino 41-erių C. Ronaldo.
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Jau šeštajame savo pasaulio futbolo čempionate dalyvaujantis portugalas rekomendavo dabar visą dėmesį skirti būsimai akistatai su Uzbekistanu.
„Žinoma, laukėme ne tokio starto, bet čempionatas tik prasideda. Turime kelti galvas į viršų ir skirti visą dėmesį kitoms rungtynėms“, – teigė C. Ronaldo.
Uzbekistano rinktinė planetos pirmenybes pradėjo pralaimėjimu 1:3 Kolumbijos futbolininkams.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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