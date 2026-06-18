Problema Bostone: škotai išgėrė visą alų

Škotijos rinktinė šeštadienį (birželio 13 d.) Bostone vykusiose rungtynėse 1:0 nugalėjo Haičio futbolininkus ir pergalingai pradėjo pasaulio čempionatą.
Kaip įprasta, svarbiausiose Škotijos rinktinės rungtynėse savo šalį palaiko milžiniškas būrys sirgalių, save pasivadinę „Tartano armija“.
Nuo škotų atvykimo vietiniai gyventojai dalinasi vaizdais, kokius įspūdingus vakarėlius kuria „Tartano armija“ nuo pačio ryto. Škotijos sirgaliai sugeba pralinksminti visus sutiktus žmones, o daugelis „Tartano armiją“ jau praminė kaip geriausius šio čempionato fanus.
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Nėra paslapties, jog vakarėliams reikia ir tam tikrų gėrimų, o garsiajam „Samuel Adams Taproom“ barui pasaulio čempionato metu teko spręsti bėdą, kurios tikėtis galėjo daugelis, tačiau tik ne patys savininkai.
Pranešama, jog nuo ketvirtadienio iki sekmadienio buvo išgerta keturis kartus daugiau alaus, nei barai įprastai pasiruošia svarbiausioms šventėms.
Baro vadovai atskleidė, jog škotai įspūdingu tempu naikino garsiojo Bostono lagerio atsargas, dėl ko teko rūpintis neplanuotais papildymais.
„Yra 20 skirtingų pilstomų alų, kurių daugumą gali gauti tik čia, tačiau jie pagrinde geria tik Bostono lagerį. Darome papildomas siuntas, kad tik turėtume pakankamai alaus šią savaitę“, – skelbiam oficialiame pranešime.
„Niekada nesame matę kažko panašaus“, – teigė baro vadovas Billy DeCainas.
Tiesa, ne vienintelis „Samuel Adams Taproom“ susidūrė su tokia problema. Net patys škotai pasiskundė, jog jie išgėrė visą „The White Bull Tavern“ alų.
„Mums viskas baigėsi, – teigia Paulas Morrisas iš „The White Bull Tavern“. – „Tennentas“ buvo gėrimas numeris vienas. Gerbėjai buvo neįtikėtini. Jie puikūs – linksminasi, geria, švenčia – puikiai leidžia laiką.“
„Hennessy's“ baro vyriausioji operacijų vadovė Noelle Somers kalbėdama „The Boston Globe“ sakė, kad pardavimai buvo trigubai didesni nei per garsiąją Šv. Patriko dieną.
„Mes čia dirbame jau daugiau nei 30 metų ir niekada nematėme nieko panašaus“, – pareiškė N. Somers.
Škotai į pasaulio čempionatą pateko po 28 metų pertraukos, tad nenuostabu, jog sirgaliai šį turnyrą sutinka itin šventinių nuotaikų.
Kitas rungtynes škotai žais birželio 19 dieną prieš Maroką tame pačiame Bostone, o vėliau kelsis į Majamį, kur birželio 24 d. susitiks su Brazilijos rinktine.
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