Rekordai ir kitos įdomybės: pasaulio čempionate – į istoriją futbolo nugulę skaičiai

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Europos čempionė Ispanija ir pasaulio pirmenybių debiutantas Žaliasis Kyšulys tarpusavio rungtynėse neįmušė nė vieno įvarčio. Šios rungtynės vienintelės pirmajame ture baigėsi rezultatu 0:0.
Žaliasis Kyšulys yra vienas iš keturių pasaulio pirmenybių debiutantų. Kitos trys debiutuojančios komandos – Kiurasao, Jordanija ir Uzbekistanas – pirmąsias rungtynes pralaimėjo.
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1
Pirmąjį turnyro įvartį įmušė meksikietis Julianas Quinonesas. Jis taikliai smūgiavo 9-ąją minutę, o viena iš turnyro šeimininkių Meksika pasaulio pirmenybių atidarymo rungtynės nugalėjo Pietų Afriką 2:0.
2
Kroatijos rinktinė per pirmąsias rungtynes įmušė du įvarčius, bet neiškovojo nė vieno taško – kroatai pralaimėjo anglams 2:4. Visos kitos komandos, kurios pirmajame ture įmušė dukart, iškovojo bent po vieną tašką.
3
Brazilas teisėjas Wiltonas Sampaio per turnyro atidarymo rungtynes, kuriose Meksika nugalėjo Pietų Afriką 2:0, parodė tris raudonas korteles. W.Sampaio nubaudė du afrikiečius ir vieną meksikietį. Tiek daug raudonų kortelių per atidarymo rungtynes parodyta pirmą kartą pasaulio pirmenybių istorijoje.
Per kitas 23 pirmojo turo rungtynes nebuvo parodyta nė viena raudona kortelė.
4
B grupėje visos keturios komandos surinko vienodai taškų ir įmušė vienodai įvarčių. Šioje grupėje abejos rungtynės baigėsi rezultatu 1:1 (Kanada – Bosnija ir Hercegovina bei Kataras – Šveicarija). Pagal turnyro nuostatus, jei komandos turi vienodai taškų ir įmušė vienodai įvarčių, jos rikiuojamos pagal geltonų ir raudonų kortelių skaičių, o jei ir šis rodmuo yra lygus – pagal FIFA reitinge užimamą vietą.
5
Penki įvarčiai, kuriuos praleido Tuniso rinktinė žaisdama su Švedijos komanda (švedai laimėjo 5:1), tapo nuosprendžiu prancūzui treneriui Sabri Lamouchi. Tuniso futbolo federacija nutraukė sutartį su S.Lamouchi jau po pirmųjų pasaulio pirmenybių rungtynių. Turnyro viduryje stoti prie Tuniso rinktinės vairo sutiko kitas prancūzas Herve Renard‘as, anksčiau treniravęs Zambijos, Dramblio Kaulo Kranto, Maroko, Saudo Arabijos vyrų ir Prancūzijos moterų rinktines.
6
Argentinietis Lionelis Messi ir portugalas Cristiano Ronaldo pradėjo šeštąsias pasaulio pirmenybes ir šiuo atžvilgiu yra turnyro rekordininkai. Nė vienas kitas futbolininkas nėra žaidęs šešiuose turnyruose. L.Messi kitą savaitę sukaks 39-eri, Cristiano Ronaldo šių metų pradžioje sukako 41-eri.
Tiesa, į pasaulio pirmenybes taip pat šeštąjį kartą atvyko 40-metis Meksikos rinktinės vartininkas Guillermo Ochoa, bet jis per dvejas iš penkerių praėjusių pirmenybių nė karto nebuvo įleistas į aikštę, o šiais metais per pirmąsias rungtynes irgi buvo atsarginis.
7
Vokietijos rinktinė įmušė net 7 įvarčius ir buvo rezultatyviausia pirmojo turo komanda. Vokiečiai net 7:1 sutriuškino debiutante Kiurasao rinktinę.
Vokietijos rinktinė per pasaulio pirmenybes rezultatu 7:1 laimėjo ne pirmą kartą. 2014 metų pusfinalyje vokiečiai tokiu pačiu rezultatu nugalėjo Brazilijos komandą.
8
Pirmajame ture įvarčio neįmušė aštuonios komandos. Be tarpusavyje lygiosiomis sužaidusių Ispanijos ir Žaliojo Kyšulio, į vartus nė karto nepataikė pralaimėjimus patyrusios Pietų Afrikos, Haičio, Turkijos, Ekvadoro, Alžyro ir Panamos komandos.
9
Pirmajame ture 9 iš 24 rungtynių baigėsi lygiosiomis. Net šešerios rungtynės baigėsi rezultatu 1:1 – šis rezultatas pirmajame ture buvo dažniausias.
12
Austras Marko Arnautovičius antrojo kėlinio pabaigoje įmušė įvartį per teisėjo pridėto laiko 12-ąją minutę. Tai – kol kas vėliausiai įmuštas šio turnyro įvartis. Smūgis nebuvo lemiamas – Austrija padidino pranašumą prieš Jordaniją ir laimėjo 3:1.
Iš viso per antrojo kėlinio pridėtą laiką buvo įmušti devyni įvarčiai, bet tik du iš jų pakeitė taškų paskirstymą. Jau po 90-osios minutės Kataras išlygino rezultatą per rungtynes su Šveicarija 1:1, o Gana įmušė vienintelį rungtynių įvartį į Panamos vartus.
16
Argentinietis Lionelis Messi per karjerą pasaulio pirmenybėse įmušė 16 įvarčių. Antradienį jis tris kartus taikliai smūgiavo į Alžyro vartus (Argentina nugalėjo 3:0) ir pagal per karjerą įmuštus įvarčius pavijo pasaulio pirmenybių rekordininką vokietį Miroslavą Klosę. L.Messi žaidžia šeštosiose pasaulio pirmenybėse.
17
Pirmajame ture 17 rungtynių vyko JAV stadionuose. Meksikoje buvo žaidžiamos ketverios, Kanadoje – trejos rungtynės. Pasaulio pirmenybės vyksta dviejuose Kanados, trijuose Meksikos ir vienuolikoje JAV miestų.
75
Pirmajame ture buvo įmušti 75 įvarčiai. Rezultatyviausiu turnyro žaidėju po pirmojo turo tapo tris įvarčius pelnęs argentinietis Lionelis Messi. Po du įvarčius įmušė anglas Harry Kane‘as, prancūzas Kylianas Mbappė, vokietis Kai Havertzas, norvegas Erlingas Haalandas, švedas Yasinas Ayari, amerikietis Folarinas Balogunas ir naujazelandietis Elijah Justas.
Penki futbolininkai nukreipė kamuolį į savo vartus.
85
Naujosios Zelandijos rinktinė FIFA reitinge užima 85-ąją vietą – žemiausią tarp pasaulio pirmenybėse žaidžiančių komandų. Pirmajame ture Naujosios Zelandijos futbolininkai sužaidė lygiosiomis 2:2 su Irano rinktine.