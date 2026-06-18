Rezultatą „marinavę“ čekai liko nubausti – PAR dar nesikrauna lagaminų namo

Anksti įvartį pelnė čekai po to labiau galvojo apie rezultato išlaikymą ir buvo nubausti – Afrikos futbolininkai baigiantis dvikovai „susikūrė“ 11 metrų baudinį ir išplėšė lygiąsias 1:1 (0:1). Tiek PAR, tiek ir Čekija grupėje turi po 1 tašką ir paskutiniame ture privalės siekti pergalės.
PAR ir Čekija turi miglotus šansus tęsti varžybas toliau, nes Pietų Korėja ir Meksika jau turi po 3 taškus.
Pirmasis šios akistatos įvartis krito dar mačo pradžioje – po greitos atakos 6 min. kamuolys atsidūrė ties 16 metrų nuo PAR vartų, o po dar vieno perdavimo puikiu smūgiu jį į tinklą pasiuntė Michalas Sadilekas.
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Abi komandos per beveik su kėlinius turėjo šiokių tokių galimybių pasižymėti, tačiau kiek taikliau mušė į varžovų vartų pusę čekai, o afrikiečiai per 70 minučių nė karto nepataikė į Čekijos vartų stačiakampį.
Čekija labiau galvojo apie tai, kaip išsaugoti minimalią persvarą.
Vis dėlto 82 min. po paprastos atakos ir smūgio, kamuolys atsitrenkė į čekų gynėjo Pavelo Šulco ranką ir buvo skirtas 11 metrų baudinys.
Prie žymos stojęs Teboho Mokoena 83 min. puikiu smūgiu išlygino rezultatą ir privertė abi rinktines siekti pergalingo įvarčio.
Labiau siekę įvarčio PAR atstovai vis dėlto liko be trijų taškų.
Pirmojo turo dvikovoje nepaisant to, jog čekai pirmieji pelnė įvartį, galiausiai jie 1:2 turėjo pripažinti Pietų Korėjos futbolininkų pranašumą.
Tuo tarpu Pietų Afrikos atstovai tyrnyro atidarymo mače 0:2 nusileido vienai iš varžybų šeimininkių Meksikai. Pietų Afrika dvikovoje su čekais buvo priversta verstis be pirmoje akistatoje raudonas korteles gavusių Yaya Sithole'o ir Themba Zwane.