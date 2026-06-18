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Supykęs Anglijos rinktinės treneris kreipėsi į FIFA

2026 m. birželio 18 d. 09:45
Lrytas.lt
Anglijos futbolo rinktinei pasaulio futbolo čempionato kovas pavyko pradėti saldžia pergale. Vėlyvą trečiadienio vakarą anglai Dalaso mieste 4:2 pranoko Kroatijos rinktinę.
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Anglų treneris vokietis Thomas Tuchelis džiaugėsi sėkmingu auklėtinių startu planetos pirmenybėse, bet turėjo pastabų turnyro organizatoriams.
Futbolo specialistas pirštu dūrė į akimirką, kai buvo grojami nacionaliniai valstybių himnai.
„Turiu didžiulį prašymą FIFA – pakeiskite fotografų pozicijas grojant himnui. Šį kartą man visiškai nepavyko pamatyti savo komandos himno metu. Laukiau šios akimirkos, kuri man yra ypatinga.
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Bet tuo metu man teko stovėti prieš 50 fotografų sieną, jie nuo manęs buvo vos per pusmetrį, tad negalėjau matyti nė vieno žaidėjo.
Neslėpsiu, tai kiek apkartino mano patirtį. Viskas buvo labai emocionalu, tai buvo akimirkos, apie kurias svajojau dar pradėdamas treniruoti“, – samprotavo Anglijos treneris.
Antrąsias čempionato rungtynes anglai žais antradienį Bostone prieš Ganą.
Thomas TuchelisAnglijos vyrų futbolo rinktinė2026 metų pasaulio futbolo čempionatas

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