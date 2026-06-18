Toplygos turo apžvalga: strategus pakeitė jau pusė klubų

Priverstiniai. Marijampolės „Sūduva“ nutraukė aštuonerių iš eilės nelaimėtų tarpusavio rungtynių seriją dvikovose su FA „Šiauliai“. Dramatiškoje atomazgoje pergalingą įvartį per pridėtą laiką pelnė Steve‘as Lawsonas.
Nepaisant pasiekto laimėjimo, marijampoliečių vyr. treneriui Donatui Vencevičiui teko pakeisti pirmojo kėlinio pabaigoje mačo tęsti negalėjusį Faustą Steponavičių. Tiesa, vietoje jo į kovą mestas Yusuke Omori rungtynių taip pat negalėjo baigti dėl traumos.
Atomazgos. FA „Šiauliai“ antrą kartą iš eilės ir trečią šiemet patiria pralaimėjimus po praleistų įvarčių pridėto laiko metu. Pridėjus nesėkmę Marijampolėje, du sykius šiauliečiams skaudžiai kirto „Džiugas“.
Saulės miesto atstovai daugiausiai iš visų komandų sužaidė rungtynių išvykose. Per dešimt akistatų neiškovota nė viena pergalė ir šešis sykius sužaista lygiosiomis.
Trejetas. Vilniaus „Žalgiris“ pradėjo gerinti savo situaciją turnyro lentelėje – namuose 3:0 nugalėtas pastaruoju metu nežibantis „Panevėžys“. Žalgiriečių gretos pasipildė ir, atsidarius perėjimų langui, naujokai iš karto gavo galimybę pasireikšti.
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Stanislavas Bilenkis pradėjo dvikovą starto sudėtyje ir išsiskyrė rezultatyviu perdavimu, savo ruožtu, Dominikas Franke bei Danny Koy Lupano irgi sulaukė galimybės pasireikšti.
Pripažinimas. „Panevėžys“ pralaimėjo trečią kartą iš eilės – praleisti 9 įvarčiai demonstruojant blankų puolimą. Aukštaitijos sostinės komandos vairininkui Toni Korkeakunnui teko konstatuoti niūrias realijas.
„Mums nereikia varžovų, kad jie kurtų problemas – mes jas kuriamės patys. Mums labai lengva įmušti. Abiejose baudos aikštelėse pastaruoju metu esame blogesni už kitus“, – pasakojo suomis.
Sutapimas. Kauno rajono „Hegelmann“ trečiuoju bandymu šiame sezone neįveikė Telšių „Džiugo“. Pastaroji akistata, kaip ir pirmajame rate baigėsi lygiosiomis 1:1.
2-ajame ture mėlynai balti irgi pirmavo, tačiau Ronaldas Sobowale rezultatą išlygino 73-iąją minutę, o Raudondvaryje jis tą padarė minute vėliau. Puolėjas su 8 įvarčiais pavijo rezultatyviausius čempionato žaidėjus – pusę iš jų šiemet jis pelnė į „Hegelmann“ klubo vartus.
Sugrįžimai. Kauno rajono futbolininkai, žaisdami šiemet Raudondvario stadione, vis dar nėra patyrę pralaimėjimo, tiesa, kol kas pasiektos tik dvi pergalės. „Hegelmann“ ekipos trenerių štabas sulaukia vis daugiau į rikiuotę grįžtančių žaidėjų.
Po kiek daugiau nei mėnesio aikštėje pasirodė Esmilis Kaušinis, o du mėnesius nežaidęs ir sugrįžęs Domas Slendzoka paskutinėmis minutėmis buvo arti pergalingo įvarčio.
Kainavo. „Kauno Žalgiris“ TOPLYGOJE nelaimėtų dvikovų seriją pratęsė iki aštuonių – trečiadienį namuose 0:1 nusileista Gargždų „Bangai“. Po nesėkmingų rungtynių apie pasitraukimą pranešė čempionų strategas Eivinas Černiauskas.
Savo darbo metu Laikinosios sostinės klube marijampolietis užfiksavo puikią statistiką. E. Černiauskas su „Kauno Žalgiriu“ pasiekė pirmus du klubo titulus, tarptautinėse varžybose eliminavo porą varžovų ir Lietuvos čempionate per 54 mačus 28 kartus džiaugėsi pergalėmis.
Pašalinimai. Dvikovoje su „Banga“ žalgiriečiui Antonui Tolordavai buvo parodyta raudona kortelė. Tai – ketvirtasis šiemet čempionų pašalintas žaidėjas.
Įpusėjus 2026 metų sezonui, trijų komandų futbolininkai dar nebuvo užsidirbę raudonų kortelių. Kitose ekipose žaidėjai nebuvo iš aikštės nepašalinti daugiau dviejų kartų.
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