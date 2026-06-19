„Žalgirio“ žygis UEFA turnyre grįžta į TV ekranus

„Žalgiris“ liepos mėnesį startuoja UEFA Konferencijų lygos varžybose. Lemiamų pirmojo atrankos etapo rungtynių prieš Juodkalnijos klubą OFK „Petrovac“ transliacija iš Vilniaus liepos 16 d. numatoma TV3 televizijos eteryje ir naujienų portale tv3.lt.
„Dalyvavimas UEFA turnyre – tai ne tik reikšmingas sportinis iššūkis mūsų komandai, bet ir šventė visiems futbolo gerbėjams Lietuvoje. Mums svarbu, kad šį Europos žygį ir emocijas galėtų patirti ne tik atvykę į stadioną, bet ir nespėję įsigyti bilietų ar neturintys galimybės atvykti į Vilnių futbolo mėgėjai iš kitų miestų. Šis susitarimas su TV3 žiniasklaidos grupe padės užtikrinti namų rungtynių transliaciją“, – sakė „Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas.
„Visas pasaulis šiuo metu gyvena didžiausios futbolo fiestos nuotaikomis – pasaulio čempionatu, kurį transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. O tai, kad rungtynes stebi šimtatūkstantinė auditorija ir jau pasiekti pirmieji transliacijų rekordai, įrodo, kad Lietuvą futbolas tikrai domina. Norime, kad ši futbolo šventė tęstųsi – esame tikri, kad matyti Lietuvos komandą, besikaunančią Europoje, bus ir dar arčiau lietuvių širdies“, – teigė TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
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Ištikimiausių futbolo gerbėjų laukia daugiau nei vien tik rungtynių transliacija – prieš rungtynes ir pertraukos metu planuojama speciali laida „Žaliai balta studija“. Joje žiūrovų lauks karštos ekspertų įžvalgos ir komentarai tiesiai iš stadiono.
Poros nugalėtojas paaiškės per dvejas rungtynes. TV3 ir „Žalgiris“ taip pat sutarė bendradarbiauti siekiant surengti išvykos rungtynių transliaciją. Pirmojo etapo išvykos rungtynes Juodkalnijoje „Žalgiris“ žais liepos 9 dieną.
Pagal UEFA nustatytas taisykles rungtynių transliacijos teises atrankos varžybose turi šeimininkai, todėl galimybė surengti transliaciją priklauso nuo derybų su varžovų klubu.
Jei susitarimas būtų pasiektas, šios rungtynės greičiausiai būtų rodomos TV6 kanalu.
Sėkmės atveju vilniečiai antrajame etape susitiks su Sakartvelo sostinės klubu Tbilisio „Dinamo“ arba Liuksemburgo atstovu US „Mondorf-les-Bains“.
Antro etapo rungtynės vyks liepos 23 ir 30 dienomis. Pirmosios rungtynės vyktų Sakartvele arba Liuksemburge.