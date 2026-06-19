Šalies vadovas dalyvavo kasmetiniame labdaringame „Ambasadorių taurės“ turnyre, kuriame varžėsi komandos iš 20 šalių.
„Svarbus tarptautinis futbolo įvykis, o ir vyksta jis Vilniuje! Tradicinis labdaros turnyras „Ambasadorių taurė“ surinko 20 komandų, atstovaujančių šalims visame pasaulyje. Jas vienija bendra atsakomybė ateities kartoms“, – savo X paskyroje tuomet rašė prezidentas.
Paskelbtos renginio nuotraukos bei žurnalistų užfiksuota vaizdinė medžiaga sukėlė didžiulę reakciją Lietuvos futbolo bendruomenėje, kuri bene vieningai su didele šypsena pasitiko G. Nausėdos demonstruotus futbolo įgūdžius.
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Lrytas paklausus apie G. Nausėdos pasirodymą futbolo aikštelėje, apie šį internautus pralinksminusį įvykį pasisakė „Žalgirio“ atstovai.
„Su mūsų prezidentu aš esu žaidęs futbolą, kai jis dar nebuvo prezidentas. Deja, bet labai trumpai: aš daviau jam pasą į plotą, jisai davė startuką ir pasitempė galinį raumenį. Tai va tiek“, – prisiminė Mindaugas Kasperūnas.
„Žalgirio“ prezidentas Andrius Tapinas buvo konkretesnis vertindamas G. Nausėdos futbolo nuokrypį.
„Aš manau, pasiruošimas – kaip ir valstybės valdymui reikia pasiruošti, taip ir futbolo rungtynėms reikia pasiruošti. Jei aš neklystu, avalynės pasirinkimas turėtų būti atitinkamas, nes kai kurios nuotraukos man skaudėjo fiziškai, kokiu kampu mūsų valstybės vadovas buvo koją išlenkęs.
Bet dėl futbolo, žiūriu, jis gali daug ką padaryt, tai tiktai pozityvas. Man tik buvo keista, kad jis ant nugaros užsirašė „Prezidentas“, o ne „Gitanas“ arba „Nausėda“. Bet čia gal gera patirtis“, – kalbėjo A. Tapinas.
Spaudos konferencijoje buvo pajuokauta, kad galbūt ir „Žalgirio“ vadovams reikėtų panašių marškinėlių su konkrečiais pareigybių užrašais.
„Aš nesirašysiu „Direktorius“, – juokėsi M. Kasperūnas.
„Aš tai užsirašysiu“, – su šypsena atšovė A. Tapinas.