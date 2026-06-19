Portugalai pirmose rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1:1 su Kongo Demokratine Respublika, nors prieš mačą buvo laikyti akivaizdžiais favoritais.
Bene daugiausiai kritikos po mačo sulaukė C. Ronaldo.
Nors 41-erių puolėjas Saudos Arabijos lygoje pelnė 28 įvarčius ir tapo čempionu, tačiau nemaža futbolo bendruomenė yra įsitikinusi, jog C. Ronaldo nebėra pakankamai geras, kad būtų pagrindinis Portugalijos puolėjas.
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Rungtynės prieš Kongo DR tapo tikra dovana C. Ronaldo nesėkmių laukiantiems futbolo gerbėjams.
Portugalijos legenda gynyboje nerodė bent minimalių pastangų, o ir pavojingose progose atsidurdavo retai.
Daugiausiai Kritikos C. Ronaldo susilaukė už epizodą 69-ąją minutę, kuomet po Francisco Conceicao perdavimo 41-erių legenda nusprendė atlikti smūgį pats, o ne palikti kamuolį geresnėje padėtyje buvusiam Bruno Fernandesui.
Portugalui milžiniškos kritikos pažėrė Prancūzijos futbolo legenda Thierry Henry.
„Vienas svarbus dalykas, žmonės, prašau, namuose: komanda turi pelnyti įvartį, o ne jūs.
Cristiano Ronaldo tokioje situacijoje yra buvęs ne kartą. Jei kertate į vartininko aikštelę, jūs priverčiate gynėją priimti sprendimą bėgti su jumis.
Bet kadangi jis nori pelnyti įvartį, jis pasimaišo Bruno Fernandeso kelyje. Jeigu jis būtų kirtęs, būtų nusivedęs kartu ir gynėją ir Bruno Fernandesui liktų tik paspirti kamuolį į vartus. Bet kadangi jis nori pelnyti įvartį, jis bėga ten, kur skries kamuolys. Kuomet matai abu žaidėjus, tau yra lengviau gintis“, – situaciją iš taktinės pusės papasakojo Th. Henry.
Visgi labiausiai smaginosi internetinių memų kūrėjai. Buvo juokiamasi ir iš dingusių C. Ronaldo atletinių savybių, ir iš to, jog jo pagrindinis konkurentas Lionelis Messi čempionatą pradėjo pelnydamas tris įvarčius.
Internautai taip pat priminė naująjį portugalo hobį – vaizdo įrašų kėlimą į „YouTube“ bei eilinį kartą lygino C. Ronaldo su serialo „The Boys“ vienu iš antiherojų – Homelanderį.
Cristiano RonaldoPortugalijos vyrų futbolo rinktinėThierry Henry
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