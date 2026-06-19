Nuostaba: Majamio policininkė arenoje palaikė urugvajiečius, sugiedojusi šios šalies himną

Urugvajuje gimusi Majamio ir Deido šerifo biuro pavaduotoja Silvia Nadal pirmadienį Majamio stadione dirbo kaip viena iš apsaugos darbuotojų ir saugojo tvarką per jos gimtosios šalies rinktinės rungtynes.
Ji pagal protokolą negalėjo žiūrėti rungtynių, o privalėjo sekti įvykius tribūnose.
Vienu metu ji buvo pastebėta plojanti ir dainuojanti kartu su kitais Urugvajaus gerbėjais – pareigūnė kartojo šalies himno „No Te Va Gustar“ žodžius.
Tai pamatę Urugvajaus rinktinės sirgaliai pasidžiaugė netikėta jų ekipos aistruole ir kažkas iš tribūnų jai padovanojo Urugvajaus nacionalinės futbolo komandos ženklelį, kurį šerifo pavaduotoja pabučiavo ir prisisegė prie uniformos.
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Pareigūnė Silvia Nadal Majamyje gyvena jau 28 metus.
„Nepamirštama akimirka man, 28 metus gyvenant toli nuo savo mylimos šalies ir dabar čia, Majamyje, – kalbėjo policijos pareigūnė. – Šiurpuliukai perbėgo išgirdus himną, ašaros kaupėsi, nes negalėjau šaukti, kai buvo įmuštas įvartis. Tai buvo kančios ir džiaugsmo mišinys, tiek daug emocijų. Ačiū tam, kas užfiksavo šią akimirką.“
Urugvajus kovoja H grupėje ir pirmą dvikovą su Saudo Arabija baigė lygiosiomis 1:1.