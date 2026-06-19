Pasaulio čempionate paaiškėjo pirmieji grupės nugalėtojai

Meksikoje vykstančiame pasaulio čempionate šeimininkai surengė tikrą šventė, kuomet 1:0 (0:0) palaužė Pietų Korėjos komandą.
Vienintelis rungtynių įvartis krito 50-ąją minutę, kuomet itin grubiai suklydo Pietų Korėjos vartininkas Kim Seung-Gyu.
Vartų sargas ore pagavo kamuolį, tačiau leisdamasis ant žemės krito ant komandos draugo ir pametė kamuolį. Šis nukrito tiesiai po Luiso Romo kojomis. Meksikietis nedvejodamas vienu lietimu pasiuntė kamuolį į tuščius vartus.
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Svečiai turėjo nuostabią progą lyginti rezultatą 87-ąją minutę. Meksikos vartininkas Raulis Rangelis atrėmė Cho Gue-Sung smūgį galva iš kelių metrų. Kamuolys nukrito kitam Pietų Korėjos futbolininkui Yang Hyun-Jun. Šis pabandė pataisyti komandos draugo bandymą, tačiau R. Rangelis net gulėdamas sugebėjo apsaugoti vartus.
Dvi pergales iškovojusi Meksikos rinktinė užsitikrino pirmąją vietą A grupėje, nepaisant to, kaip sužais paskutines rungtynes prieš Čekiją.