Šiurpi trauma pasaulio čempionate – už galvos griebėsi net varžovas

Vankuveryje vykusiame mače kanadiečiai 6:0 (3:0) sutriuškino Kataro komandą.
Rungtynių likimas paaiškėjo jau pirmajame kėlinyje. Jonathanas Davidas jau pirmoje pusėje pelnė du įvarčius, vieną tikslų smūgį pridėjo Cyle‘as Larinas ir nepaisant triuškinančio kanadiečių pranašumo, Kataro gynėjas Homamas Al Aminas buvo išvarytas iš aikštės už grubią pražangą.
O 51-ąją minutę rungtynes kuriam laikui sustabdė šiurpus epizodas.
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Kataro saugas Assimas Omeras Madibo vėluodamas į dvikovą dėl kamuolio įspyrė I. Kone į kojas. Pražanga iš pradžių atrodė eilinė, kaip ir daugelis kitų, kuomet vėluojantis žaidėjas iš galo kerta varžovui.
Atrodė, jog pats I. Kone iš pradžių pats nejautė, kad nutiko kažkas siaubingo, tačiau pažiūrėjęs į savo koją „Sassuolo“ saugas neteko žado – jam lūžo koja.
Varžovo koją pamatęs A. O. Madibo griebėsi už galvos, dalis kanadiečių futbolininkų pravirko, o Vankuverio stadionas paskendo tyloje.
Teisėjas po VAR peržiūros nusprendė A. O. Madibo parodyti raudoną kortelę, o I. Kone palikdamas stadioną sugebėjo nudžiuginti visus sirgalius ir prie televizijos ekrano buvusius žmones. Ant neštuvų išnešamas futbolininkas sugebėjo atsisėsti ir pamojuoti sirgaliams, taip bandydamas parodyti, kad viskas yra gerai.
Netrukus pratęsus rungtynes Nathanas Salibas pelnė įspūdingo grožio įvartį baudos smūgio metu. Įvarčio autorius nedelsdamas pribėgo prie suoliuko ir pasiėmęs atsarginę I. Kone marškinėlius iškėlė juos į viršų.
Triuškinimas baigėsi Mohammado Al Mannai įvarčiu į savus vartus ir J. Davido sėkmingu „hat-tricku“.
Paskutinėse B grupės rungtynėse kanadiečiai su Šveicarijos rinktine grumsis dėl pirmosios vietos, o Kataras laikys Bosnijos ir Hercegovinos iššūkį.
kojos lūžisKataro vyrų futbolo rinktinėKanados vyrų futbolo rinktinė
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