„Banga“ namie paprasčiausiai sudaužė „Žalgirį“

9-ąją minutę žalgiriečiai grubiai suklydo savo aikštės pusėje, o kamuolį gavęs Aaronas Olugbogi labai galingu smūgiu nepaliko jokių šansų Vincentui Šarkauskui ir išvedė savo komandą į priekį.
Kėlinio viduryje gargždiškiai galėjo padvigubinti pranašumą – A. Olugbogi perdavimu surado Roką Filipavičių, kurio smūgį blokavo gynyboje atsidūręs Bryanas Texeira.
Po pertraukos „Žalgiriui“ buvo suduotas dar vienas smūgis. 54-ąją minutę po Misaki Sato perdavimo antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjo Rokas Filipavičius.
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Netrukus komandos apsikeitė smūgiais į vartų plotą. Žaliai baltų gretose laimę bandė Stanislavas Bilenkis ir Deividas Šešplaukis, o „Bangos“ ekipoje – prieš tai rezultatyvų perdavimą įsirašęs Misaki Sato.
69-ąją minutę po Jurijaus Kendyšo atlikto baudos smūgio kamuolys sudrebino skersinį. Tuo tarpu kitoje aikštės pusėje po Vaido Magdušausko ir A. Olugbogi bandymų įspūdingai komandą gelbėjo V. Šarkauskas.
Taškas susitikime buvo padėtas 81-ąją minutę, kai po Valdo Antužio perdavimo dar vieną įvartį pridėjo Maksimas Andrejevas.