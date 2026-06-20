SportasFutbolas

„Banga“ namie paprasčiausiai sudaužė „Žalgirį“

2026 m. birželio 20 d. 20:37
Lrytas.lt
Gargždų miesto stadione įvyko 18-ojo TOPLYGOS turo dvikova tarp vietos „Bangos“ ir „Žalgirio“. Lyg su vėjeliu žaidę gargždiškiai iškovojo triuškinamą pergalę rezultatu 3:0 (1:0).
Daugiau nuotraukų (2)
9-ąją minutę žalgiriečiai grubiai suklydo savo aikštės pusėje, o kamuolį gavęs Aaronas Olugbogi labai galingu smūgiu nepaliko jokių šansų Vincentui Šarkauskui ir išvedė savo komandą į priekį.
Kėlinio viduryje gargždiškiai galėjo padvigubinti pranašumą – A. Olugbogi perdavimu surado Roką Filipavičių, kurio smūgį blokavo gynyboje atsidūręs Bryanas Texeira.
Po pertraukos „Žalgiriui“ buvo suduotas dar vienas smūgis. 54-ąją minutę po Misaki Sato perdavimo antrose rungtynėse iš eilės pasižymėjo Rokas Filipavičius.
Susiję straipsniai
„Žalgirio“ žygis UEFA turnyre grįžta į TV ekranus

„Žalgirio“ žygis UEFA turnyre grįžta į TV ekranus

A. Tapinas pašiepė G. Nausėdą: „Kai kurios nuotraukos man skaudėjo fiziškai“

A. Tapinas pašiepė G. Nausėdą: „Kai kurios nuotraukos man skaudėjo fiziškai“ (4)

Po „Žalgirio“ audito – skandalingos išvados: keisti pirkiniai ir galimai ištaškytos milžiniškos sumos

Po „Žalgirio“ audito – skandalingos išvados: keisti pirkiniai ir galimai ištaškytos milžiniškos sumos (2)

Netrukus komandos apsikeitė smūgiais į vartų plotą. Žaliai baltų gretose laimę bandė Stanislavas Bilenkis ir Deividas Šešplaukis, o „Bangos“ ekipoje – prieš tai rezultatyvų perdavimą įsirašęs Misaki Sato.
69-ąją minutę po Jurijaus Kendyšo atlikto baudos smūgio kamuolys sudrebino skersinį. Tuo tarpu kitoje aikštės pusėje po Vaido Magdušausko ir A. Olugbogi bandymų įspūdingai komandą gelbėjo V. Šarkauskas.
Taškas susitikime buvo padėtas 81-ąją minutę, kai po Valdo Antužio perdavimo dar vieną įvartį pridėjo Maksimas Andrejevas.
Gargždų BangaVilniaus ŽalgirisToplyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.