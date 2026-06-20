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„Panevėžys“ atgaivino namie savo puolimo galią

2026 m. birželio 20 d. 16:27
Lrytas.lt
TOPLYGOJE trijų pralaimėjimų seriją pavyko nutraukti gerą puolimą pademonstravusiam „Panevėžiui“. 18-ojo turo susitikime panevėžiečiai namuose 3:2 (2:0) įveikė trečią suklupusią FA „Šiauliai“.
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Ilgą laiką pirmame kėlinyje komandos neišsiskyrė grėsmingais epizodais. Pabėgęs nuo varžovo Kwadwo Asamoah mušė į vartininką, panaši situacija nutiko ir Artiomui Baftalovskiui.
Kėlinio pabaigoje pasipylė įvarčiai: 42-ąją ir 44-ąją minutėmis tolimais perdavimais į priekį pasinaudojęs duetas – Kwadwo Asamoah ir Oleksandras Kurcevas – laimėjo akistatas su Gustu Baliutavičiumi. Tiesa, „sausu“ kėliniu šeimininkai nesidžiaugė, kadangi antrą pridėto laiko minutę pirmuoju taikliu smūgiu Saulės miesto gretose pasižymėjo Artiomas Baftalovskis.
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Po pertraukos greitai krito įvartis. 51-ąją minutę dar viena greita panevėžiečių ataka buvo įprasminta I. Asante rezultatyviu perdavimu K. Asamoah. Pelnius įvartį, „Panevėžys“ atleido iniciatyvą – sykį itin pasisekė, kai iš artimos distancijos Nojus Stankevičius sukirto kamuolį į virpstą.
Vis dėlto šeimininkai ramiai mačo nebaigė, kadangi 66-ąją minutę rezultatą sušvelnino Nedas Garbaliauskas. Mažeikiškis buvo itin aktyvus – panevėžiečius gelbėjo vartininkas arba arti tikslo skrieję bandymai.
„Panevėžio“ gretose debiutavo Nauris Petkevičius, Saulės miesto komandoje – Arvydas Novikovas. Aukštaitijos sostinės komanda ne sykį buvo arti ketvirtojo įvarčio, bet savo progomis nepasinaudojo.
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